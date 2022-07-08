ユニットコムは7月7日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」において、プロゲーミングチーム「NORTHEPTION」のVALORANT部門世界大会進出を記念したキャンペーンを開始した。
NORTHEPTIONの「VALORANT Champions Tour 2022: Stage 2 Masters」出場が決定したことを受け、実施するキャンペーン施策。NORTHEPTION LEVEL∞ コラボゲーミングPCの購入で利用できる5,000円オフWebクーポン配布や、抽選で1名様にメンバーのサイン入りアクリルフォトスタンドが当たるSNSキャンペーンを実施する。詳細は特設ページまで。
NORTHEPTION 世界大会進出 応援キャンペーン！— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) July 7, 2022
抽選で1名様にメンバーのサイン入りアクリルフォトスタンドをプレゼント✨
[応募方法]
① @northeption と @LEVEL_INF をフォロー
② 本キャンペーンツイートに #NTH0710 を付けて引用RT👍
⏰ 応募期限：7/13(水)13:59迄 pic.twitter.com/XdKzhLgaya