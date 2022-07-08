ユニットコムは7月7日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」において、プロゲーミングチーム「NORTHEPTION」のVALORANT部門世界大会進出を記念したキャンペーンを開始した。

NORTHEPTIONの「VALORANT Champions Tour 2022: Stage 2 Masters」出場が決定したことを受け、実施するキャンペーン施策。NORTHEPTION LEVEL∞ コラボゲーミングPCの購入で利用できる5,000円オフWebクーポン配布や、抽選で1名様にメンバーのサイン入りアクリルフォトスタンドが当たるSNSキャンペーンを実施する。詳細は特設ページまで。