ベルキンは、Amazon.co.jpが実施する大規模セール「プライムデー」で、ワイヤレス充電器など31製品を最大80％割引で販売する。期間は2022年7月12日0時から13日23時59分までの2日間。
プライムデーは、Amazonの有料メンバー「プライム会員」向けに毎年1回行われる大規模なセール。ベルキンは、チャージング関連製品など31製品以上を出品し、最大80％割引で販売する。
セールの目玉商品は、置くだけでiPhone12／13シリーズを15Wで急速充電できるMagSafe対応ワイヤレス充電器「Belkin BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 3-in-1 Wireless Charger 15W」（15％割引の12,472円）、Apple Watch 7シリーズの急速充電に対応し、Qi充電対応製品を3つ同時に充電するワイヤレス充電パッド「Belkin BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 3-in-1 ワイヤレス充電パッド」（20％オフの14,240円）など。
主な対象製品とセール価格は以下の通り。
主な対象製品とセール価格
- SOUNDFORM Play 完全ワイヤレスイヤフォン：3,184円（20％割引）
- Multiport to HDMI Digital AV アダプタ （VGA、USB-C、HDMI、Mini DisplayPort）：3,339円（80％割引）
- BOOST↑CHARGE USB-C PDパワーバンク10K + USB-Cケーブル：2,792円（20％割引）
- BOOST↑CHARGETM 3ポートモバイルバッテリー10,000 mAh + USB-A to USB-Cケーブル1,912円（20％割引）
- BOOST↑CHARGE デュアルUSB-Cカーチャージャー36W：2,632円（20％割引）
- SCREENFORCE InvisiGlass Ultra Treated Screen Protector for iPhone 11 Pro / XS / X：1,184円（20％割引）
- SCREENFORCE iPhone 12 mini用抗菌画面保護強化ガラスフィルム：879円（30％割引）
- SCREENFORCE iPhone 12 mini用プライバシー抗菌画面保護強化ガラスフィルム「OVA028zz」：970円（40％割引）
- SCREENFORCE iPhone 12 mini用プライバシー抗菌画面保護強化ガラスフィルム「OVA029zz」：773円（52％割引）
- SCREENFORCE iPhone 12 mini用プライバシー抗菌画面保護強化ガラスフィルム「OVA031zz」：858円（47％割引）
- BOOST↑CHARGE PRO 4ポートGaN充電器108W：6,785円（15％割引）
- BOOST↑CHARGE PRO MagSafe認証ポータブルワイヤレス充電パッド15W （Power Supply Not Included）「WIA004btBK」：5,779円（20％割引）
- BOOST↑CHARGE PRO MagSafe認証ポータブルワイヤレス充電パッド15W （Power Supply Not Included）「WIA004BTBL」：5,780円（20％割引）
- BOOST↑CHARGE PRO MagSafe認証ポータブルワイヤレス充電パッド15W （Power Supply Not Included）「WIA004dqBK」：6,457円（24％割引）
- BOOST↑CHARGE 15Wワイヤレス充電スタンド（24W QC 3.0 USB充電器、USB-A to Cケーブル付き）「WIB002btBK」：1,354円（55％割引）
- BOOST↑CHARGE 15Wワイヤレス充電スタンド（24W QC 3.0 USB充電器、USB-A to Cケーブル付き）「WIB002btWH」：1,460円（51％割引）
- BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 3-in-1 Wireless Charger 15W：12,472円（15％割引）
- BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 2-in-1磁気ワイヤレス充電スタンド「WIZ010dqBK」：8,908円（15％割引）
- BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 2-in-1磁気ワイヤレス充電スタンド「WIZ010dqWH」：8,813円（16％割引）
- BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 3-in-1 ワイヤレス充電パッド：14,240円（20％割引）