TVアニメ「はたらく魔王さま!!」の第1話「魔王、笹塚に叫ぶ」の場面カットが公開された。

7月14日よりTOKYO MX、BS11、MBS、AT-Xで順次放送される「はたらく魔王さま!!」。魔王・真奥貞夫、悪魔大元帥の芦屋四郎、漆原半蔵の3人は6畳1間のアパートで暮らしている。芦屋がニートの漆原によって逼迫される家計に嘆いていると、真奥は下駄箱から何かの気配を感知する。一方、勇者である遊佐恵美は、真奥の隣室に住む訂教審議官・鎌月鈴乃のもとを訪問。また鈴乃に頼まれて一緒にお盆の迎え火をすることになっていた女子高生・佐々木千穂は、バイト後に真奥とともにアパートに向かうが……。日本の東京・笹塚を舞台に、魔王たちの日々が描かれる。

TVアニメ「はたらく魔王さま!!」

放送情報

2022年7月14日（木）放送開始

TOKYO MX：毎週木曜日23:30～

BS11：毎週木曜日23:30～

MBS：毎週土曜日26:38～

AT-X：毎週金曜日21:30～

※リピート放送は毎週火曜日9:30～、毎週木曜日15:30～

配信情報

ディズニープラス「スター」：2022年7月14日より毎週木曜日23:30～

スタッフ

原作：和ヶ原聡司「はたらく魔王さま！」（電撃文庫／KADOKAWA刊）

原作イラスト・キャラクターデザイン原案：029

監督：筑紫大介

シリーズ構成：横谷昌宏

キャラクターデザイン：飯野雄大

総作画監督：たけだ欣弘

デザインワークス：あきづきりょう

グラフィックアート：荒木宏文

美術監督：緒続学（草薙）

美術設定：成田偉保（草薙）

撮影監督：飯島亮（旭プロダクション）

色彩設計：手嶋明美（Wish）

3D監督：小川耕平（Marco）

編集：土居秀充

特殊効果：石橋啓（旭プロダクション）

音楽：中西亮輔

音楽制作：Lantis

音響監督：明田川仁

プロデュース：インフィニット

アニメーション制作：Studio 3Hz

キャスト

魔王サタン／真奥貞夫：逢坂良太

勇者エミリア／遊佐恵美：日笠陽子

佐々木千穂：東山奈央

悪魔大元帥アルシエル／芦屋四郎：小野友樹

悪魔大元帥ルシフェル／漆原半蔵：下野紘

クレスティア・ベル／鎌月鈴乃：伊藤かな恵

アラス・ラムス：木野日菜

鈴木梨香：西明日香

木崎真弓：内山夕実

エメラダ：浅倉杏美

猿江三月／大天使サリエル：井口祐一

ライラ：井上喜久子

ガブリエル：子安武人

大黒天祢：甲斐田裕子

カミーオ：緒方賢一

(c)2021 和ヶ原聡司/KADOKAWA/MAOUSAMA Project