本日7月8日に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年夏アニメ作品まとめを公開中。
「ブッチギレ！」
- TOKYO MX：2022年7月8日（金）より毎週金曜日22:30～
- BS11：2022年7月8日（金）より毎週金曜日23:30～
- 静岡放送：2022年7月12日（火）より毎週火曜日25:55～ ※初回および7月19日（火）は26:02～。
- AT-X：2022年7月14日（木）より毎週木曜日23:30～
- 岐阜放送：2022年7月14日（木）より毎週木曜日24:30～
- 南海放送：2022年7月14日（木）より毎週木曜日25:59～
- 長崎文化放送：2022年7月27日（水）より毎週水曜日25:18～
「シャドーハウス」2nd Season
- TOKYO MX / BS11 / 群馬テレビ / とちぎテレビ：2022年7月8日（金）より毎週金曜日24:00～
- BS朝日：2022年7月10日（日）より毎週日曜23:30～
- WOWOW：2022年7月13日（水）より毎週水曜日24:00～ ※第1話は無料放送。
- MBS：2022年7月9日（土）より毎週土曜日26:08～
- 福島テレビ：2022年7月13日（水）より毎週水曜日25:25～
- AT-X：2022年7月12日（火）より毎週火曜21:00～
「プリマドール」
- TOKYO MX：2022年7月8日（金）より毎週金曜日24:30～
- MBS：2022年7月8日（金）より毎週金曜日26:55～
- BS朝日：2022年7月10日（日）より毎週日曜日23:00～
- AT-X：2022年7月11日（月）より毎週月曜日23:30～
「惑星のさみだれ」
- MBS、TBS：2022年7月8日（金）より毎週金曜日25:55～
- BS11：2022年7月10日（日）より毎週日曜日24:30～
- とちぎテレビ：2022年7月14日（木）より毎週木曜日23:00～
- AT-X：2022年7月11日（月）より毎週月曜日21:30～
- テレビ北海道：2022年7月19日（火）より毎週火曜日25:30～