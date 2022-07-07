ORANGE RANGE、約4年ぶりオリジナルフルアルバムをリリース

ORANGE RANGEが、約4年ぶり12枚目となるオリジナルフルアルバム『Double Circle』を2022年9月14日にリリースすることを発表。また、すでに発表しているZeppツアー6公演に加えて、11月から翌年4月にかけてホール27公演を追加した全国ツアー「ORANGE RANGE LIVE TOUR 022-023 〜Double Circle〜」を開催することも決定した。
『Double Circle』は、2018年にリリースされた『ELEVEN PEACE』以来、約4年ぶりとなるオリジナルフルアルバム。6月に配信したばかりの最新曲「キリサイテ 風」をはじめ2022年に制作された楽曲によるDisc1と、前作「ELEVEN PEACE」以降に配信リリースされた楽曲によるDisc2、全14曲を収録予定。収録曲の詳細については追って発表される。
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また本日新たにアーティスト写真が公開された。今回のアーティスト写真は、MARVEL作品のイラストを手掛けるタケダサナによるメンバーのイメージをモチーフにしたアメコミ風イラストタッチに仕上がっている。アーティストサイドのオファーをタケダサナが快諾し、初の共演が実現した。
＜リリース情報＞
ORANGE RANGE
FULL ALBUM『Double Circle』
2022年9月14日リリース
全14曲収録予定
・完全生産限定盤BOX【VOS限定オリジナル配送BOX仕様】
価格：16500円（税込）
<2CD+2BD+DVD+グッズ>
2Blu-ray：ぴあアリーナ2daysライブ
メイキングDVD
グッズ①アクリルスタンド
グッズ②トレーディングカード（5枚セット）
グッズ③ショルダーストラップ
グッズ④ポスター
・完全生産限定盤BOX
価格：16500円（税込）
<2CD+2BD+DVD+グッズ>
2Blu-ray：ぴあアリーナ2daysライブ
メイキングDVD
グッズ①アクリルスタンド
グッズ②トレーディングカード（5枚セット）
グッズ③ショルダーストラップ
グッズ④ポスター
・初回限定盤A
価格：4950円（税込）
<2CD+DVD>
DVD：ぴあアリーナ day1-ORANGE DAY-ライブ
・初回限定盤B
価格：4950円（税込）
<2CD+DVD>
DVD：ぴあアリーナ day2-RANGE DAY-ライブ
・通常盤
価格：3300円（税込）
2CD
・初回プレス分のみ特典封入
ライブ情報
ORANGE RANGE LIVE TOUR 022-023 〜Double Circle〜
ツアー特設サイト：https://orangerange.com/feature/tour022_023
Website：https://orangerange.com/