SEVENTEEN・JEONGHANによる「SEVENTEEN LOCKS!」開講！「忙しいときに心を休めるには？」

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENが担当するTOKYO FMの番組「SEVENTEEN LOCKS!」が、7月4日(月)よりスタート。「SCHOOL OF LOCK!」内のコーナーとして、メンバーのJEONGHAN(ジョンハン)が毎月1週目の月曜から木曜に声を届けます。初日の自己紹介に続き、2日目の7月5日(火)の放送では、リスナーから届いた質問に通訳を介して答えていきました。JEONGHAN:生徒(リスナー)のみなさん、こんばんは! 毎月1週目のこの時間は、SCHOOL OF LOCK! のインターナショナルクラスです。「SEVENTEEN LOCKS!」SEVENTEENのJEONGHANです! さて今夜は、質問に答えていこうと思います。僕のことを、もっと知ってもらえたら嬉しいです!(17歳)JEONGHAN:最近ハマっている食べ物……しょっちゅう食べているわけではないんですけど……「チリクラブ」(シンガポール発祥の辛いカニ料理)にします。僕もたくさん食べたわけではないんですけど、最近食べたいと思っている食べ物なのでこれにします!(18歳)JEONGHAN:趣味……大事ですよね。僕は今ぐらいの季節になると、ウェイクボードに乗りに行ったり、夏のスポーツをするのが好きですね。時間があれば、ウェイクボードかジェットスキーなんかはどうですか? 安全に楽しんでくれたら嬉しいです。(16歳)JEONGHAN:大変なんだね。16歳、17歳って本当に大変だよね。僕は28歳(日本では26歳)になってもまだ大変ですよ。これは考え方が大事だと思います。先生もすごく忙しいけど、少しでも休める時があったらポジティブに捉えて、「この時間が僕にとっての小確幸(小さな幸せ)なんだな」って思うので、(リスナーも)そういう時間には好きなことをしたらいいと思います。美味しいものを食べに行ったり、趣味を楽しんだり……癒されてくれたら嬉しいです。僕は、美味しいものを食べるのが良いと思っています。――ここで、SEVENTEEN「Do Re Mi」オンエアJEONGHAN:今日も生徒のみなさんとたくさんのお話ができて嬉しかったし、とても有意義な時間を過ごせました。生徒のみなさんが、僕についてもっと知りたいと思ってくれるから、嬉しくなっちゃいました。次の授業(放送)もたくさん聞いてくださいね。あと、SEVENTEEN掲示板があります。いつでもどんなことでもいいので、書き込んでくださいねー! 明日もまたインターナショナルクラスで会いましょう!