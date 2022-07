コレクションしたい！『聖剣伝説』よりマナの剣、腕時計が登場

アニメイトの受注生産商品プロジェクト『animate LIMITED SELECTION』に、『聖剣伝説』の「エターナルマスターピース/マナの剣」、「レジェンド オブ マナ/腕時計」が登場! コレクション欲が刺激されるアイテムをチェック!

『聖剣伝説』シリーズは、スクウェア・エニックスによるアクションRPG。1991年に第1作がゲームボーイソフトとして発売され、その後シリーズ化。外伝も含めた累計販売本数は800万本を超え、全世界で長く愛されている。

1999年に発売されたシリーズ4作目『聖剣伝説 Legend of Mana』のアニメ化も発表され、注目が集まっている。

そして『animate LIMITED SELECTION』とは、アニメ・コミック・ゲームの専門店「アニメイト」が様々なグッズメーカーと共同で商品を企画、アニメイトでしか手に入らない高品質な受注生産商品をお届けするプロジェクトだ。

この度登場する、高級感あふれる合金製のミニチュア武器「エターナルマスターピース/マナの剣」は、蔓が絡まる印象的なデザインを合金で再現し、コレクション欲の高まるアイテムに。

一方、「レジェンド オブ マナ/腕時計」は、インデックス部分には作中に登場する「宝石」をイメージしたパーツが配置されており、中央には聖剣伝説にはかかせない「マナの樹」がエッチングされたメモリアルなアイテムに仕上がっている。

ファン注目のアイテムを、ぜひこの機会にコレクションに加えてほしい。

(C)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.