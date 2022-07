BiS 音量1で聴いている人にも届け！ 元気いっぱいの自己紹介！

新生アイドル研究会・BiSが、7月6日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。登場時の自己紹介と、パーソナリティのこもり校長、ぺえ教頭とのトーク紹介します。こもり校長:今夜のSCHOOL OF LOCK! には、ゲスト講師・BiS先生が来校! 元気すぎるヤツらが来たぞー!BiS:イェーイ!!ぺえ教頭:(このテンションで)2時間やってもらいましょうか(笑)。こもり校長:たしかに! ちょっとでもテンションが落ちたら突っ込むからね!BiS:大丈夫ですっ!こもり校長:1人ずつ自己紹介してもらってもいいですか?「はい! チャントモンキーですっ!」「はい! ネオ・トゥリーズですっ!」「はい! イトー・ムセンシティ部ですっ!」「はい! ナノ3ですっ!」ぺえ教頭:大丈夫よ、聞こえてるわよ(笑)。ネオ・トゥリーズ:こんなに近いのに、めっちゃ(声を)張っちゃった。チャントモンキー:音量1で聴いている人もいるからね。ぺえ教頭:そうだね(笑)。こもり校長:教頭とは「はじめまして」だけど、誰かが教頭のYouTubeが好きなんだよね?ナノ3:はい! 私、ナノ3です! めちゃくちゃ見させていただいています。ぺえ教頭:どんな時に見てくれているの?ナノ3:ごはん食べながらとか、朝用意しながらとか……すごいお話しされているじゃないですか?ぺえ教頭:お話ししてるのよ(笑)。全員:(笑)。ナノ3:ずーっと見てられるんですよ! 一緒にダラダラしながら、見たい時に見てます。ぺえ教頭:じゃあ、この中でナノ3ちゃんが一番暗いの?チャントモンキー:一番明るいですよ(笑)。ぺえ教頭:そうなんだ!こもり校長:だから……キャラもあるじゃない? “明るく生きてきたから”みたいな(笑)。ナノ3:やめてください!(笑)。こもり校長:同じ事務所の(番組レギュラーの)BiSHのアイナ・ジ・エンド先生や豆柴の大群にはお世話になっていますが、アイナ先生は先輩かな?チャントモンキー:大先輩ですね。こもり校長:豆柴ちゃんたちは?BiS:後輩です! ペットです!(笑)。ぺえ教頭:(笑)。みんな名前が個性的なんだけど、何先生って呼んだらいいかしら?チャントモンキー:私はモンキー先生……?ネオ・トゥリーズ:どうしようかなぁ。おトゥリで。イトー・ムセンシティ部:じゃあ、イーちゃん先生。こもり校長:え!? こんな個性のある名前を、全部なくしていくスタイルだ(笑)。イトー・ムセンシティ部:じゃあ、部ーちゃんでいいです。こもり校長:“ムセンシティ部”の「部」をとるのね(笑)。ナノ3:どうしよう? ナノナノナノナノナノナノナノナノ……先生でお願いします!こもり校長:じゃあ、ナノ先生でいかせていただきます!全員:(笑)。BiSは7月6日(水)にニューシングル『Hey boy hey girl』をリリース。この日は、歌詞の『もっとわがままになれ』にちなみ、「わがまま解放宣言!!」をテーマに放送。「遠いので親に反対されているけど、BiSが出演するライブに行きたい!」、「プロになるのが夢なので、学校に行かないでゲームを練習したい!」という2人のリスナーと電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/