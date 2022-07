BiS「いつ楽しむの？」「今でしょ！」“今”が28回出てくる新曲『Hey boy hey girl』リリース

新生アイドル研究会・BiSが、7月6日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、この日リリースのニューシングル『Hey boy hey girl』について質問。登場から元気いっぱいだったBiSですが、楽曲への思いを”真面目”に伝えました。こもり校長:BiS先生は、7月6日にメジャー4枚目のシングル『Hey boy hey girl』をリリース。おめでとうございます!BiS:ありがとうございます!こもり校長:表題曲の「Hey boy hey girl」とカップリング曲の「ONCE AGAiN」(とinstrumental)を収録した今回のシングルですが、「Hey boy hey girl」の歌詞には『今』という言葉が28回も出てくる『今』を強く歌った曲です。この『今』ということについて、何か思うことはありますか?BiS:真面目……。こもり校長:ここ真面目じゃないパターンないでしょ!?(笑)。ぺえ教頭:ちょっとだけ、ちょっとだけ教えて(笑)。チャントモンキー:モンキー先生はですね、元生徒(リスナー)なので……SCHOOL OF LOCK! の。“今”先生として来ているんですよ……え? 何ですか!?こもり校長:いや、あんなに騒ぐのに、ピンポイントで当てられると、緊張してしゃべれなくなるもんなんだと思って(笑)。チャントモンキー:やめてください……!ぺえ教頭:人間味があっていいね。チャントモンキー:はい……今先生として来て嬉しいな、って思っています。こもり校長:おトゥリはどうですか?ネオ・トゥリーズ:こういう世界になっちゃったじゃないですか。だから、日々のことって全部当たり前じゃないんだな、って思いますね。だから、“今”をすごく大切にしていきたいな、ってあらためて思います……(笑)。ぺえ教頭:おトゥリも世の中に対して、思うことがあるみたいね。こもり校長:おトゥリがいちばん思っているっぽいからね。ネオ・トゥリーズ:よかった! 伝わってた……!(笑)。こもり校長:部ーちゃんは?イトー・ムセンシティ部:今はさぁ、今しかないじゃん? いつ楽しむの?BiS:今でしょ!こもり校長:……さっ! ナノ先生はどうですか?ナノ3:今、このSCHOOL OF LOCK! に出れているのも、今しかないかもしれないので。今この瞬間を楽しみたいと思って、今ここにいます。こもり校長:そういうふうに言ってもらえるとうれしいね。本当に今しかないですから!ナノ3:次回は呼ばれないってことですか……!?BiS:おかしいよね?ぺえ教頭:また来て!全員:(笑)。こもり校長:あらためて、BiS先生にとってどういう曲になりましたか?BiS:私たちのテンションを上げてくれる曲だと思っています。普段はしょぼーんとしちゃけど、この曲を聴いているときだけは、そういう人でいていいんだな、と思う曲です。――ここで「Hey boy hey girl」オンエアこもり校長:(楽曲を聴いて)音楽の力ってあるなと思っていて……普段考えこんじゃったり繊細な自分でも、この曲を聴いているときはちょっとテンションが上がるとか、この曲を聴けばスキップができるかな、と思える曲ってあると思うんだけど。たしかに、この「Hey boy hey girl」が持つ明るさだったり、ギターのひずみとかも含めて、動かしてくれる感じがした。ぺえ教頭:そうだね。突き刺さってくるよね。BiS:パキュン……(笑)。こもり校長:今しかないからね。今を大切にしていきたいと思いました。――実はわがまま? 破天荒を演じてるメンバーは……?こもり校長:(「Hey boy hey girl」には『もっとわがままになれ』という歌詞がありますが、)BiS先生はわがまま言えるタイプですか?イトー・ムセンシティ部:全然言えない……。ぺえ教頭:部ーちゃん言えなそうよ。きっと繊細だし真面目なのよ。さっきから、ちょいちょい台本見てるのよ。イトー・ムセンシティ部:待って……!BiS:お見通しだ……!こもり校長:破天荒を演じてるパターンね。イトー・ムセンシティ部:ちょっと待って! 本当に!!こもり校長:でもため込むもんでしょ?イトー・ムセンシティ部:そりゃ、ため込みますよ~……。BiS:いやいや! いちばんわがままです!ぺえ教頭:あら? わがまま?ネオ・トゥリーズ:私たちは振り回されてばっかりなんで! 欲望のままに生きてるんで、我慢ができないんです。イトー・ムセンシティ部:違う違う!ぺえ教頭:え、何? これもウソなの!? 私、わかんなくなってきたわ。こもり校長:俺も一瞬でわからなくなった。ネオ・トゥリーズ:これはウソの姿ですよ。こもり校長:こんな仲間から差し出されるやつ、なかなかないんだけど(笑)。イトー・ムセンシティ部:だって、わがまま言ってるつもりないもん。――チャントモンキー&ネオ・トゥリーズ&ナノ3の証言『この間のことなんですけど、ライブが終わったらすぐホテルに帰りたいじゃないですか。でも1人で「冷麺食べたい! 冷麺食べたい!」と言い出して。スタッフさんに頼んでたんです!』イトー・ムセンシティ部:作り話!BiS:作り話じゃない!こもり校長:BiS先生は、今日仲間割れをして帰る可能性がありますね(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/