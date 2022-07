堂本剛(KinKi Kids)のソロプロジェクト、ENDRECHERIのライブ映像作品「ENDRECHERI TSUYOSHI DOMOTO LIVE 2021」が8月24日にリリースされる。

この作品には昨年8月に千葉・舞浜アンフィシアターで6日間にわたって行われたライブの模様を収録。ド派手な衣装に身を包みピラミッド型ミラーボールに乗って登場するオープニングから、ダンサブルなファンクチューン、美しいバラードナンバーなど幅広い選曲でオーディエンスを魅了したライブの模様を余すところなく楽しめる。

ライブ本編映像のほか、初回限定盤にはリハーサルからツアー全日程にカメラが密着したドキュメンタリー映像を収録。通常盤には堂本剛自らがライブ映像を編集する様子を追った「ENDRECHERI IN EDIT ROOM」が収められる。

ENDRECHERI「ENDRECHERI TSUYOSHI DOMOTO LIVE 2021」収録内容

DISC 1

・END RE CHERI

・ENDRECHERI POWER

・FUNK TRON

・Crystal light

・Everybody say love

・GO TO FUNK

・4 10 cake

・Super miracle journey!!!

・CREPE

・愛 scream

・MIX JUICE

・此れ 其れ

・蜜

・勃

・HYBRID FUNK

・Believe in intuition…

・202021

・FUNK 一途 BEASTS

・Wedding Funk

初回限定盤DISC 2

・DOCUMENTARY OF ENDRECHERI 2021

通常盤DISC 2

・ENDRECHERI IN EDIT ROOM