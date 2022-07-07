Hey! Say! JUMPのニューアルバム「FILMUSIC!」が8月24日にリリースされる。
今作は「音楽×映画」をテーマに掲げ、切なくロマンチックなラブストーリー、息をのむような疾走感のあるアクションなど、さまざまなシチュエーションを音楽で表現。 7月14日からフジテレビ系で放送が開始されるドラマ「純愛ディソナンス」の主題歌「Fate or Destiny」、アニメ「ラブオールプレー」第2クールの主題歌「サンダーソニア」を含む15曲が収められる。楽曲提供アーティストにはsumika、マハラージャン、FAKE TYPE.、山嵐、優里、スキマスイッチ、ケンモチヒデフミ（水曜日のカンパネラ）が名を連ね、それぞれ異なる映画ジャンルを題材にして楽曲を制作している。
パッケージはCDのみの通常盤、DVD / Blu-ray付きの初回限定盤1および2の3形態。初回限定盤1のCDには「Come On A My House」のアンサーソング「Get Out Of My House」、通常盤には秋元康が作詞、馬飼野康二が作曲を手がけた「人力飛行機」がボーナストラックとして収録される。また初回限定盤1の映像ディスクには「Fate or Destiny」のミュージックビデオとそのメイキング、初回限定盤2の映像ディスクにはジャケットアートワーク用の写真撮影時のメイキング映像、メンバーのソロインタビュー映像「The scene of 2021-2022」などが収められる。
Hey! Say! JUMP「FILMUSIC!」収録内容
CD
01. MASTERPIECE
02. サンダーソニア
03. ネガティブファイター
04. 業務☆スーパーマン
05. Fate or Destiny
06. a r e a
07. OH MY BUDDY
08. 群青ランナウェイ
09. 漢花火
10. ビターチョコレート
11. 君がみた一等星（ひかり）
12. Change the world Y2K
13. 春玄鳥
14. Sing-along
15. 恋をするんだ
初回限定盤1ボーナストラック
・Get Out Of My House
通常盤ボーナストラック
・人力飛行機
初回限定盤1付属DVD / Blu-ray
・「Fate or Destiny」ビデオ・クリップ＆メイキング
・ HSJ 2022 アンサーソング打合せ
初回限定盤2付属DVD / Blu-ray
・「FILMUSIC!」Jacket Shooting
・Hey! Say! JUMP スペシャルソロインタビュー「The scene of 2021-2022」