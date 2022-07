Hey! Say! JUMPのニューアルバム「FILMUSIC!」が8月24日にリリースされる。

今作は「音楽×映画」をテーマに掲げ、切なくロマンチックなラブストーリー、息をのむような疾走感のあるアクションなど、さまざまなシチュエーションを音楽で表現。 7月14日からフジテレビ系で放送が開始されるドラマ「純愛ディソナンス」の主題歌「Fate or Destiny」、アニメ「ラブオールプレー」第2クールの主題歌「サンダーソニア」を含む15曲が収められる。楽曲提供アーティストにはsumika、マハラージャン、FAKE TYPE.、山嵐、優里、スキマスイッチ、ケンモチヒデフミ(水曜日のカンパネラ)が名を連ね、それぞれ異なる映画ジャンルを題材にして楽曲を制作している。

パッケージはCDのみの通常盤、DVD / Blu-ray付きの初回限定盤1および2の3形態。初回限定盤1のCDには「Come On A My House」のアンサーソング「Get Out Of My House」、通常盤には秋元康が作詞、馬飼野康二が作曲を手がけた「人力飛行機」がボーナストラックとして収録される。また初回限定盤1の映像ディスクには「Fate or Destiny」のミュージックビデオとそのメイキング、初回限定盤2の映像ディスクにはジャケットアートワーク用の写真撮影時のメイキング映像、メンバーのソロインタビュー映像「The scene of 2021-2022」などが収められる。

Hey! Say! JUMP「FILMUSIC!」収録内容

CD

01. MASTERPIECE

02. サンダーソニア

03. ネガティブファイター

04. 業務☆スーパーマン

05. Fate or Destiny

06. a r e a

07. OH MY BUDDY

08. 群青ランナウェイ

09. 漢花火

10. ビターチョコレート

11. 君がみた一等星(ひかり)

12. Change the world Y2K

13. 春玄鳥

14. Sing-along

15. 恋をするんだ

初回限定盤1ボーナストラック

・Get Out Of My House

通常盤ボーナストラック

・人力飛行機

初回限定盤1付属DVD / Blu-ray

・「Fate or Destiny」ビデオ・クリップ&メイキング

・ HSJ 2022 アンサーソング打合せ

初回限定盤2付属DVD / Blu-ray

・「FILMUSIC!」Jacket Shooting

・Hey! Say! JUMP スペシャルソロインタビュー「The scene of 2021-2022」