筋肉食堂でバットマンのようなマッスルに！ スペシャルコラボ「究極の “ザ・マッスル” ステーキ」

全米初登場1位、全世界興行収入1000億円(box office mojo調べ/2022年5月9日現在)を超える大ヒットを記録したバットマン単独映画の最新作『THE BATMAN-ザ・バットマン-』。その4K UHD、ブルーレイ&DVDのリリースとデジタル配信開始を記念して、東京都内に六本木、渋谷(2店舗)、銀座の4店舗を展開する高タンパク低カロリーグリルダイニング「筋肉食堂」とのコラボレーションが実現した。

7月6日(水)~20日(水)の2週間限定で提供されるのは、バットマンのようなたくましい筋肉を目指すアナタのために筋肉食堂が考案したスペシャルメニュー「究極の ”ザ・マッスル” ステーキ」。高タンパクで低糖質な赤身肉の中でも、1頭の牛から数kgしか採れない希少な部位「カイノミ」を使用したもの。やわらかいながらも歯ごたえのある食感、噛むほどに旨味があふれてくるジューシーな味わいがたまらない! 200gとボリュームも充分で満足度の高い逸品だ。価格は2480円で、筋肉食堂の全4店舗にて提供される。

また、本メニューを注文すると、映画のオリジナルロゴステッカー(非売品)がもらえるほか、コラボ期間中にDCキャラクターのコスプレで来店すると、ハイボールまたは黒烏龍茶が1杯サービスされる。コスプレというと敷居が高く思えるが、これはたとえばバットマンのTシャツなどDCキャラクターであることがわかるものであればOKとのことなので、ぜひ身に付けて店員さんに声をかけてみてほしい。

※ステッカーは数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

▲試食会に駆けつけたバットマンも舌鼓を打っていた。しかしこの絵面、インパクトがすごい!

さらに、渋谷MIYASHITA PARK店限定で、映画『THE BATMAN ―ザ・バットマンー』で使用されたバットマンのマスクのレプリカを展示しているほか、渋谷店(道玄坂)限定で、キャットウーマンをイメージしたコスチュームを着用した店員スタッフが登場予定。いつ登場するかは、筋肉食堂のインスタグラム(https://www.instagram.com/kinnikushokudo/)でチェックだ!

※渋谷MIYASHITA PARK店と渋谷店(道玄坂)は場所が異なります。ご来店時はご注意ください。

▲渋谷MIYASHITA PARK店で展示されるレプリカマスク。

そして、コラボメニューや店頭の写真をTwitterで投稿すると、抽選で10名様にプレゼントが当たるチャンスも。筋肉食堂(@kinnikushokudo)とDC公式(@dc_jp)のTwitterアカウントを両方フォローし、指定のハッシュタグ「#ザバットマン」「#筋肉食堂」を付けて写真を投稿しよう! コラボ期間終了後に抽選が行われ、「ブルーレイ&DVDセット」または「USポスター」が各5名の当選者が決定する。

筋肉食堂公式サイト http://kinnikushokudo.jp/

