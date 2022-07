TVアニメ「HIGH CARD」の放送時期が2023年1月に決定。併せて追加キャスト情報、追加スタッフ情報も明らかになった。

今回発表されたキャストは山路和弘と小野大輔の2人。山路はプレイヤー集団「ハイカード」のお目付け役として派遣された事務職員のバーナード・シモンズ、小野は伝統と格式を重んじるピノクルのCEOにして「ハイカード」のボスでもあるセオドール・コンスタンティン・ピノクルを務める。山路と小野からはコメントも到着した。またシリーズ構成を黒栁尚己、総作画監督を永田陽菜、編集を伊藤利恵、音響効果を倉橋裕宗、音楽を高橋諒が担当する。

そのほか同作のノベライズとコミカライズも決定。ノベライズ作品「HIGH CARD -♢7 Never No Dollars」は8月9日に発売される月刊ニュータイプ9月号(KADOKAWA)から連載され、「HIGH CARD」の原作者の1人である武野光とキャラクター原案を務めるえびものタッグで、レオを主役としたアニメ本編の前日譚が綴られる。コミカライズ作品「HIGH CARD -♢9 No Mercy」は8月9日にマンガUP!でスタート。「HIGH CARD」の原作者の1人である河本ほむらとえびものタッグで、アニメ本編のサイドストーリーを描いていく。

山路和弘(バーナード・シモンズ役)コメント

まったく先の読めない展開。果たしてバーナード、いいやつなのか悪いやつなのか…

ぜひご覧いただいてお楽しみください。

小野大輔(セオドール・コンスタンティン・ピノクル役)コメント

不確定要素が多くて先が読めないストーリー。ハイリスク、ハイリターンは役者としては燃えるしかないテーマ。覚悟を決めてこのギャンブルに挑みたいと思います。

TVアニメ「HIGH CARD」

2023年1月放送

スタッフ

原作:TMS、河本ほむら、武野光

監督:和田純一

シリーズ構成:黒栁尚己

脚本:山下憲一、犬飼和彦、永井真吾

キャラクター原案:えびも

キャラクターデザイン/総作画監督:河野のぞみ

総作画監督:永田陽菜

アクション作画監督/キーアニメーター:望月俊平、羽山淳一

エフェクト作画監督:橋本敬史

色彩設計:南木由実

美術監督:大西穣、鈴木朗

撮影監督:國井智行

CG監督:内山正文

編集:伊藤利恵

カードデザイン:BALCOLONY.

コンセプトアート:れおえん(FLAT STUDIO)

音響監督:はたしょう二

音響効果:倉橋裕宗

音楽:高橋諒

アニメーション制作:スタジオ雲雀

制作:トムス・エンタテインメント

キャスト

フィン・オールドマン:佐藤元

クリス・レッドグレイヴ:増田俊樹

レオ・コンスタンティン・ピノクル:堀江瞬

ウェンディ・サトー:白石晴香

ヴィジャイ・クマール・シン:梅原裕一郎

バーナード・シモンズ:山路和弘

セオドール・コンスタンティン・ピノクル:小野大輔