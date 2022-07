氷室京介、ソロデビュー記念日に未公開ライブ映像配信イベント開催

氷室京介が、ソロデビューから34年を迎える2022年7月21日に映像配信企画「KING SWING presents 34th Birth of ANGEL -Across the time vol.02-」を行う。

本企画は、ソロデビュー記念日にオフィシャルファンクラブKING SWING主催開催されることが決定。配信内容は、これまで未公開だった2016年4月29日に行われた「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」ナゴヤドーム公演の映像で構成されている。

ライブに臨む真剣さに満ち満ちたバックステージ映像や、初公開となるグルーヴ感満載のライブ映像も収録。試聴チケットはファンクラブ会員特別先行チケットと一般チケットが用意されている。さらに、メモリアルグッズの販売や、参加者だけが応募できるプレゼント企画も予定されている。

また、オフィシャルファンクラブKING SWINGでは会員専用WEBサイトで、7月7日から20日まで、2021年限定公開したライブ映像「Birth of ANGEL -Across the time vol.01-」を無料で公開している。

<イベント情報>

「KING SWING presents 34th Birth of ANGEL -Across the time vol.02-」

配信日時:2022年7月21日(木)

21:00配信開始予定

※配信時間:約90分

※アーカイブ視聴あり(7月31日まで)

【チケット情報】

《FC会員特別先行チケット》

価格:1650円(税込)

受付期間:7月1日18時から7月11日23:59まで

https://ticket.tickebo.jp/sn/himuro20220721

《一般チケット》

価格:3300円(税込)

受付期間:7月12日18時から7月21日20時まで

https://ticket.tickebo.jp/sn/himuro20220721-2

氷室京介 オフィシャルサイト:https://www.himuro.com