グラビアアイドルの花咲れあが7月6日、自身のTwitterを更新しランジェリーショットを披露した。

  • 花咲れあ

花咲は「今日もお疲れさま」とツイートし、美バストあらわなランジェリーショットを披露。この投稿にファンからは「お疲れ様!」「疲れが飛ぶ!」「眼福!」「綺麗です」といった声が寄せられた。

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