明治安田生命J2リーグ第25節が6日に行われた。

首位の横浜FCはホームにブラウブリッツ秋田を迎えた。68分にロングスローの流れで秋田の先制を許したが、後半アディショナルタイム7分にコーナーキックの2次攻撃から小川航基が劇的な同点ゴールをマーク。横浜FCの連勝は「3」で止まったが、土壇場で勝ち点「1」を拾った。

2位アルビレックス新潟はホームでジェフユナイテッド千葉と対戦。13分にフリーキックの流れで千葉に先制されると、新潟も22分に島田譲が角度のないところから直接FKを決めて試合を振り出しに戻す。しかし60分、CKの流れで千葉が勝ち越し、1-2で敗れた新潟は今季初のホーム黒星となった。横浜FCと新潟の勝ち点差は「2」に開いた。

ホームにヴァンフォーレ甲府を迎えた3位ベガルタ仙台は、25分に中島元彦が直接FKを突き刺して先制。38分に中山仁斗が左からのクロスに合わせてリードを広げる。79分にはペナルティエリア内でこぼれ球を拾った名倉巧が左足を振り抜き、ダメ押しの3点目をゲット。仙台は3-0の快勝で7試合ぶりにクリーンシートを達成し、横浜FCとは「3」、新潟とは「1」に勝ち点差を縮めた。

ファジアーノ岡山vs大宮アルディージャは、15分にホームチームが先制。大宮が64分に追いつくと、74分に岡山が勝ち越したものの、84分に大宮が再び試合を振り出しに戻す。しかし、岡山は後半アディショナルタイムにチアゴ・アウベスが2度ネットを揺らして再度勝ち越し、4-2で乱打戦を制した。岡山は、モンテディオ山形と引き分けたV・ファーレン長崎をかわし、4位に浮上した。

FC琉球は敵地でいわてグルージャ盛岡と対戦。37分に大森理生のJ初ゴールで先制すると、この1点を守り抜き、1-0で勝利。ナチョ・フェルナンデス体制初白星でリーグ戦9試合ぶりに勝ち点「3」を手にした。

FC町田ゼルビアvs水戸ホーリーホックは、平戸太貴の2ゴールで15分までに町田が2点をリード。しかし、水戸は後半に3得点を奪い、3-2で逆転勝利した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼7月6日(水)

いわてグルージャ盛岡 0-1 FC琉球

ベガルタ仙台 3-0 ヴァンフォーレ甲府

栃木SC 0-1 東京ヴェルディ

FC町田ゼルビア 2-3 水戸ホーリーホック

横浜FC 1-1 ブラウブリッツ秋田

アルビレックス新潟 1-2 ジェフユナイテッド千葉

ツエーゲン金沢 2-1 ザスパクサツ群馬

ファジアーノ岡山 4-2 大宮アルディージャ

レノファ山口FC 0-0 大分トリニータ

V・ファーレン長崎 1-1 モンテディオ山形

ロアッソ熊本 1-1 徳島ヴォルティス

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FC(50/+12)

2位 新潟(48/+20)

3位 仙台(47/+14)

4位 岡山(39/+9)※1試合未消化

5位 長崎(39/+5)

6位 千葉(37/+4)

7位 大分(36/+5)

8位 町田(36/+5)

9位 東京V(35/+3)

10位 熊本(35/-1)

11位 金沢(34/-2)

12位 山形(33/+8)※1試合未消化

13位 水戸(33/+2)

14位 徳島(32/+7)

15位 山口(31/-2)

16位 甲府(30/-5)

17位 秋田(28/-11)

18位 栃木(27/-7)

19位 岩手(26/-20)

20位 群馬(23/-11)

21位 大宮(22/-16)

22位 琉球(18/-19)

◆■次節の対戦カード

▼7月10日(日)

18:00 水戸 vs 金沢

18:00 千葉 vs 栃木

18:00 甲府 vs 秋田

18:00 徳島 vs 横浜FC

18:00 長崎 vs 岩手

19:00 山形 vs 熊本

19:00 群馬 vs 町田

19:00 大宮 vs 東京V

19:00 山口 vs 新潟

19:00 大分 vs 岡山

19:00 琉球 vs 仙台

【動画】小川航基が5試合連続の今季16点目でチームを救った