7月21日(木)20:00よりフジテレビ系で放送されるKinKi Kidsと吉田拓郎の特別番組「LOVE LOVE あいしてる 最終回・吉田拓郎卒業SP」にゲストとしてあいみょん、奈緒、明石家さんまが出演する。

この番組は1996年10月から2001年3月にかけてレギュラー放送され、その後も不定期でオンエアされてきたプログラム「LOVE LOVE あいしてる」の特別版。約5年ぶりに復活し、最終回として放送される。なおこの番組は、6月29日にリリースした最新アルバム「ah-面白かった」をもって52年のアーティスト活動にピリオドを打つ吉田にとって最後のテレビ出演となる。

あいみょんと奈緒は吉田が「最後に会いたい人」としてオファーしたことから出演が決定。吉田は自身のラジオ番組であるニッポン放送「吉田拓郎のオールナイトニッポンGOLD」などであいみょんの音楽を絶賛し、あいみょんもTwitterなどで吉田への敬愛する思いを発信していた。これが初対面となる“相思相愛”の2人は、楽曲制作についてやシンガーソングライターとしての悩み、恋愛観などを世代を超えて語る。ライブパフォーマンスではあいみょんの最新シングル「初恋が泣いている」が披露される。一方、「ah-面白かった」のアナログ盤ジャケットに登場している奈緒は、吉田とのトークに加え、幼い頃から聴いてきたという吉田の楽曲「今日までそして明日から」でのセッションに挑戦する。

さんまは、KinKi Kids、吉田らの前にサプライズで登場。1996年放送の「LOVE LOVE あいしてる」にゲスト出演した際に吉田を「神様」と仰ぎ、最近では自身が企画・プロデュースを務めたアニメ映画「漁港の肉子ちゃん」の主題歌に吉田のデビューシングル「イメージの詩」を使用するなど、“拓郎愛”を貫いている彼は、マシンガントークでスタジオ中に笑いを巻き起こす。残り1組のゲストは後日発表される。

また番組ではKinKi Kidsと吉田、レギュラーメンバーである篠原ともえによる思い出トークやライブパフォーマンスもオンエア。篠原が当時撮影していた秘蔵映像も初公開される。そのほか篠原が楽屋に突撃する企画「プリプリプリティ!」や、KinKi Kidsがギターを学ぶ企画「TAK★KINのカムカムGUITAR KIDS」で講師として出演していた泉谷しげるからのメッセージもオンエア。そしてKinKi Kidsが吉田とともに最後に歌いたい楽曲として選んだ「落陽」をパフォーマンスする。

フジテレビ系「LOVE LOVE あいしてる 最終回・吉田拓郎卒業SP」

2022年7月21日(木)20:00~21:54

<出演者>

KinKi Kids / 吉田拓郎 / 篠原ともえ / 坂崎幸之助(THE ALFEE) / LOVE LOVE ALL STARS

ゲスト:あいみょん / 奈緒 / 明石家さんま / and more

VTRゲスト:泉谷しげる