『SPY×FAMILY』親子3人揃ってランクイン！あみあみ6月ランキング

ホビーショップ『あみあみ』は、2022年6月のフィギュア予約ランキングを発表した。

1位:ねんどろいど SPY×FAMILY アーニャ・フォージャー

2位:Fate/Grand Order ムーンキャンサー/BB 小悪魔たまご肌Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア

3位:ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ ライザ(ライザリン・シュタウト) 1/6スケール

4位:figma ウマ娘 プリティーダービー メジロマックイーン

5位:アズールレーン イラストリアス オトメユリの輝きVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

6位 ねんどろいど SPY×FAMILY ロイド・フォージャー

7位 [EVA GLOBAL]「エヴァンゲリオン」シリーズ アヤナミレイ(仮称)Millennials Illust Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

8位 ねんどろいど SPY×FAMILY ヨル・フォージャー

9位 ウマ娘 プリティーダービー [夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー 1/7スケール 完成品フィギュア

10位 五等分の花嫁∬ 中野三玖 Date Style Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア

『SPY×FAMILY』は、「アーニャ」「ロイド」「ヨル」のねんどろいどが家族そろってトップ10入り。

「ライザのアトリエ」「アズールレーン」「FGO」「ウマ娘」など話題の作品から人気キャラクターも続々ランクインしている。

まだ予約を受け付けているアイテムも多いので、リストで気になったものはチェックしてみよう!

>>>『あみあみ』2022年6月のフィギュア予約ランキング、トップ5の画像を見る(画像10点)

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

(C)2019 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C) Cygames, Inc.

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.