8月5~7日に東京・お台場青海周辺エリアにて行われるアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2022」の出演者第11弾が発表された。

今回ラインナップされたのは「バーチャルTIF」の出演者を含む計22組。アイドルマスター シャイニーカラーズ(ストレイライト、シーズ)、杏仁しずく、it's sunny、犬山たまき、乙女おと、開歌-かいか-、かしこまり、GuilDrops+、銀河アリス、ココロヤミ、SANDAL TELEPHONE、東雲めぐ、Tacitly、パーティーズ、Parasite.Kiss、陽向ここみ、Pimm's、姫熊りぼん、風男塾、BLACK PRINCESS、Marpril、めいどいん!が新たに追加された。アイドルマスター シャイニーカラーズ(ストレイライト、シーズ)は昨年「TIF」に初出演する予定だったが、台風の影響で初日の全公演が中止となってしまったため、今年はそのリベンジを果たすことになる。

TOKYO IDOL FESTIVAL 2022 supported by にしたんクリニック

2022年8月5日(金)東京都 お台場青海周辺エリア

<出演者>

iSPY / アイテムはてるてるのみ3 / アステリア / Appare! / アップアップガールズ(仮) / AMEFURASSHI / アルテミスの翼 / alma / イケてるハーツ / INUWASI / ukka / えのぐ / elsy / THE ORCHESTRA TOKYO / かすみ草とステラ / 九州女子翼 / QUEENS / CROWN POP / Gran☆Ciel / 群青の世界 / CYBERJAPAN DANCERS / situasion / 疾走クレヨン / JamsCollection / Juice=Juice / シュレーディンガーの犬 / 純粋カフェラッテ / 神使轟く、激情の如く。 / Sweet Alley / CYNHN / 透色ドロップ / STAiNY / SAISON / タートルリリー / タイトル未定 / Task have Fun / chuLa / Devil ANTHEM. / 寺嶋由芙 / テラス×テラス / 東京女子流 / 22/7 / ナナランド / なんキニ! / 虹のコンキスタドール / 26時のマスカレイド / NEO JAPONISM / NEMURIORCA / のらりくらり / buGG / #ババババンビ / Parasite.Kiss / パラディーク / Palette Parade / バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI / Peel the Apple / PiXMiX / BEYOOOOONDS / Pimm's / PinkySpice / BLACKNAZARENE / 風男塾 / BLACK PRINCESS / プリズムハート / POPPiNG EMO / HO6LA / MyDearDarlin' / 真っ白なキャンバス / Mirror,Mirror / メイビーME / 夜光性アミューズ / #よーよーよー / 4864. / Ringwanderung / Luce Twinkle Wink☆ / ルルネージュ / ワッツ◎さーくる / わんふぁす! / and more



2022年8月6日(土)東京都 お台場青海周辺エリア

<出演者>

アイドルマスター シャイニーカラーズ(ストレイライト、シーズ) / Appare! / アップアップガールズ(仮) / アップアップガールズ(2) / 雨ノ森川海 / ARCANA PROJECT / アンスリューム / アンダービースティー / =LOVE / it's sunny / ウイバナ / ukka / ASP / STU48 / 元EMPiRE / OCHA NORMA / 開歌-かいか- / カラフルスクリーム / 可憐なアイボリー / GANG PARADE / 九州女子翼 / QUEENS / クマリデパート / CROWN POP / Kolokol / SANDAL TELEPHONE / C;ON / SeasoningS / #しゃにむにロック / JAPANARIZM / JYA☆PON / Jewel☆Mare / 純情のアフィリア / 神使轟く、激情の如く。 / CYNHN / SUPER☆GiRLS / Task have Fun / CHICA#TETSU / chairmans / chuLa / 超ときめき♡宣伝部 / 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… / つばきファクトリー / tipToe. / Devil ANTHEM. / でんぱ組.inc / NightOwl / ≒JOY / #2i2 / 虹のコンキスタドール / NUANCE / NEO JAPONISM / 脳内パステル / ≠ME / BudLaB / #ババババンビ / BiS / 翡翠キセキ / BiSH / FaM / フィロソフィーのダンス / FES☆TIVE / PRSMIN / ベイビークレヨン BABY-CRAYON~1361~ / #PEXACOA / ベンジャス! / WT☆Egret / B.O.L.T / 真っ白なキャンバス / まねきケチャ / 豆柴の大群 / Malcolm Mask McLaren / ミームトーキョー / METAMUSE(ZOC) / 夜光性アミューズ / Lovelys / 愛乙女☆DOLL / Run Girls, Run! / リルネード / LinQ / Luce Twinkle Wink☆ / わーすた / WAgg / and more



2022年8月7日(日)東京都 お台場青海周辺エリア

<出演者>

アイドルカレッジ / アキシブproject / アップアップガールズ(2) / Ange☆Reve / アンスリューム / いちごみるく色に染まりたい。 / INUWASI / ウマ娘 プリティーダービー / AKB48 / AKB48 Team 8 / 衛星とカラテア / HKT48 / SKE48 / STU48 / NMB48 / NGT48 / 美味しい曖昧 / OBP / OCHA NORMA / おにぱんず! / 神薙ラビッツ / きのホ。 / Quubi / キングサリ / GuilDrops+ / クマリデパート / クロスノエシス / 群青の世界 / Kolokol / 佐々木彩夏(ももいろクローバーZ) / situasion / JamsCollection / 純情のアフィリア / しろもん / STAiNY / Smewthie / タイトル未定 / DIALOGUE+ / 寺嶋由芙 / 点染テンセイ少女。 / ナナランド / 浪江女子発組合 / #2i2 / 26時のマスカレイド / 二丁目の魁カミングアウト / NUANCE / ネコプラpixx. / ハープスター / BAKUMON / パラディーク / PANDAMIC / パーティーズ / PPE41 / fishbowl / フィロソフィーのダンス / FES☆TIVE / FreeKie / FRUITS ZIPPER / HO6LA / BOCCHI。 / B.O.L.T / MyDearDarlin' / マジカル・パンチライン / MAPA / 松山あおい / まねきケチャ / MEWM / めいどいん! / METAMUSE(ZOC) / momograci(ex:桃色革命) / You Never Know / ゆるめるモ! / #よーよーよー / 4864. / ラストノート / Lovelys / Lily of the valley / Ringwanderung / わーすた / 我儘ラキア / and more



バーチャルTIF

<出演者>

青海ティア / 朝ノ瑠璃 / 雨ヶ崎笑虹 / 杏仁しずく / 癒音くるみ / 犬山たまき / 乙女おと / かしこまり / ガチ恋ぽんぽこ / 銀河アリス / ココロヤミ / 東雲めぐ / Tacitly / てぇてぇトレイン / NHOT BOT / 花鋏キョウ / 陽向ここみ / 姫熊りぼん / Marpril / ミライアカリ / and more



※出演日未定

ゴリエ