7月20日にリリースされるUVERworldのインストゥルメンタル曲を集めたベストアルバム「INSTRUMENTALS-∞」の収録曲が発表された。
CD2枚組となる今作には最新アルバム「30」の収録曲「EN」「One stroke for freedom」や、「CHANCE!」「君の好きなうた」「CORE PRIDE」「THE OVER」「一滴の影響」など人気曲やライブ定番曲など全33曲のインストバージョンを収録。これまでインストバージョンが未発表であった楽曲も多数含まれている。収録曲の発表と併せて、ジャケットも公開された。
なおUVERworldはデビュー17周年を迎える明日7月6日に北海道・Zepp Sapporoでワンマンライブを開催。TAKUYA∞（Vo）は明日のライブ終演後、TikTokにて“とある発表”を含む生配信を行うことを告知している。
UVERworld「INSTRUMENTALS-∞」収録曲
DISC 1
01. EN
02. Touch off
03. 7th Trigger
04. Fight For Liberty
05. PRAYING RUN
06. Ø choir
07. 一滴の影響
08. 在るべき形
09. AFTER LIFE
10. AVALANCHE
11. Making it Drive
12. One stroke for freedom
13. ODD FUTURE
14. I LOVE THE WORLD
15. Q. E. D.
16. KINJITO
17. GOLD
DISC 2
01. CORE PRIDE
02. THE OVER
03. 7日目の決意
04. 君の好きなうた
05. 美影意志
06. クオリア
07. えくぼ
08. REVERSI
09. NO.1
10. 激動
11. ナノ・セカンド
12. IMPACT
13. CHANCE!
14. SHAMROCK
15. HOURGLASS
16. MONDO PIECE
UVERworld Warm-Up GIG 2022
2022年7月6日（水）北海道 Zepp Sapporo