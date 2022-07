7月20日にリリースされるUVERworldのインストゥルメンタル曲を集めたベストアルバム「INSTRUMENTALS-∞」の収録曲が発表された。

CD2枚組となる今作には最新アルバム「30」の収録曲「EN」「One stroke for freedom」や、「CHANCE!」「君の好きなうた」「CORE PRIDE」「THE OVER」「一滴の影響」など人気曲やライブ定番曲など全33曲のインストバージョンを収録。これまでインストバージョンが未発表であった楽曲も多数含まれている。収録曲の発表と併せて、ジャケットも公開された。

なおUVERworldはデビュー17周年を迎える明日7月6日に北海道・Zepp Sapporoでワンマンライブを開催。TAKUYA∞(Vo)は明日のライブ終演後、TikTokにて“とある発表”を含む生配信を行うことを告知している。

UVERworld「INSTRUMENTALS-∞」収録曲

DISC 1

01. EN

02. Touch off

03. 7th Trigger

04. Fight For Liberty

05. PRAYING RUN

06. Ø choir

07. 一滴の影響

08. 在るべき形

09. AFTER LIFE

10. AVALANCHE

11. Making it Drive

12. One stroke for freedom

13. ODD FUTURE

14. I LOVE THE WORLD

15. Q. E. D.

16. KINJITO

17. GOLD

DISC 2

01. CORE PRIDE

02. THE OVER

03. 7日目の決意

04. 君の好きなうた

05. 美影意志

06. クオリア

07. えくぼ

08. REVERSI

09. NO.1

10. 激動

11. ナノ・セカンド

12. IMPACT

13. CHANCE!

14. SHAMROCK

15. HOURGLASS

16. MONDO PIECE

UVERworld Warm-Up GIG 2022

2022年7月6日(水)北海道 Zepp Sapporo