完全新作『蒼穹のファフナー』主題歌担当は17年間全てを手掛けたangela！

ヴォーカルのatsuko、ギター&アレンジのKATSUから成るアニソンシーンで絶大な支持を得るユニット、angelaが、完全新作スピンオフ作品『蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE』の主題歌を担当する。本シリーズの楽曲を17年間手掛けてきたangelaが、シリーズ最新作でも参戦だ!

『蒼穹のファフナー』は、竜宮島に暮らす少年少女たちが人型兵器「ファフナー」に乗りこみ、フェストゥムと呼ばれる未知の存在と命を賭して戦う姿を描く、壮大なSFアニメーションシリーズ。2019年から21年にかけて劇場先行上映された『蒼穹のファフナー THE BEYOND』(全12話)をもって17年にわたって描かれた物語は終幕を迎え、大きな話題を呼んだのも記憶に新しい。

この度、アニメ『蒼穹のファフナー』シリーズの最新作『蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE』の主題歌を、angelaが手掛けることが発表に!

『蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE』は、昨年12月27日(月)に開催されたイベント『蒼穹のファフナー FINAL Fes in パシフィコ横浜』内で制作決定が発表されていた完全新作のスピンオフ作品。

待望の続報では主題歌情報はもちろん、劇場にて 特別先行上映されることや、キャストや物語のイントロダクションも発表され、ますます期待が高まっている。

今回の発表で、17年間のシリーズすべての主題歌・挿入歌・イメージソングを手掛けてきたangela自身にとっても大切な思い入れがある本シリ ーズ最新作でどのような楽曲を創り上げるのか、今から待ち遠しいところ。

また、『蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE』の制作を記念して今秋に行われる『蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH』【リマスター版】(※)の特別上映にもぜひ注目だ。

「蒼穹のファフナー 究極 BOX」のみに収録されているUHD版を劇場用に再フォーマットした映像での上映となり、より精細な映像はもちろんのこと、angelaによる主題歌『蒼穹』も劇場で堪能することができ、作品ファンだけでなくアーティストファンにとっても大いに楽しめることだろう。

※一部劇場では 4K 画質相当での上映を予定。

