Mrs. GREEN APPLE 新曲『ダンスホール』MVでダンス披露「結構大変でした」

Mrs. GREEN APPLEが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。先日公開された新曲「ダンスホール」のミュージックビデオの前半部分を見ながら、映像の感想や裏話を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」7月4日(月)放送分)――0:00~藤澤涼架 (Key):(MVを見ながら)おお~!若井滉斗 (Gt):いや~!大森元貴 (Vo/Gt):いいね。大森は、ハット帽がサイズ合ってないっすよ。若井:そうなの?(笑)大森:ちょっとちいちゃかったね。――0:15~大森:この後2人がね、ダンスのとこなんですけど、なんかここ若井が何か言ってます。若井:「よっしゃー!」って。大森・藤澤:(笑)。大森:「よっしゃー!」っつってんの?若井:そう。気合いを入れるためにね!――0:20~大森:どこで大森が出てきたかっていうのを、ちゃんと見てくださいね!若井:あ、そうそうそう。大森:「大森いないな、いないな~」って。若井:いつの間にか出てくるから!――0:25~大森:「まだいない、まだいない、まだいない、まだ……います」っていう(笑)。若井:えぇいるの~?!藤澤:(笑)。大森:そう、宝塚! 宝塚みたいな出方!若井:「いつ出てきたの~?」って。――0:35~若井:おお~迫真の演技!大森:涼ちゃん、なんか頭にいっぱいついてる!(笑)藤澤:ね、かわいい!若井:ミラーボールがたくさんあってね。仲良くニコニコ!大森:ね!――0:45~藤澤:あれ? どうしたどうした! どこ行っちゃうの~?大森:あ~若井どこ行くの~?大森:ということで、『ダンスホール』のミュージックビデオが、6月28日に公開されました~!藤澤:みんな観た~?大森:結構ティザーとかフォトとか、いっぱい前煽りしてましたから~!若井:溜めに溜めましたからね~。大森:そう……でも、あんまいつもと変わんないMVな感じが。若井:そうですかね!?(笑)。大森:(笑)。若井:結構変わった……まぁやっぱダンスですよね!大森:ダンスね!若井:頑張りましたねぇ~。大森:ダンスこれすごかったよね、結構大変でしたね!藤澤:大変だったね!大森:バンドがあんまりこう……ここまで全員でフルで、みんながそれぞれソロがあるような感じで回すって、なかなかないじゃないないですか。結構挑戦でしたよね。若井:そうですね。大森:チャレンジだった。ラストの2週間ぐらいで、合計の全体の練習っつったら、5、6回入ったかなぐらいで……。結構詰め詰めで。藤澤:詰め詰めだったね!大森:涼ちゃんとか、もう先生にバチギレ!若井:"バチギレ"(笑)。藤澤:超怒られた!大森:ちゃんと怒られてたね。藤澤:ね! バチバチでしたよ(笑)。若井:その甲斐あってね、めちゃくちゃ素敵なMVになりましたからね!藤澤:ありがとう!大森:良かったねぇ!Mrs. GREEN APPLEは、7月8日(金)にミニアルバム『Unity』をリリース。今回紹介した「ダンスホール」も収録されています。同日には、神奈川・ぴあアリーナMMにて、『Mrs. GREEN APPLE ARENA SHOW "Utopia" supported by PIA 50th Anniversary』が開催されます。全国映画館でのライブビューイング、オンラインでの生配信、WOWOWでの生中継も予定しています。