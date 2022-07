映画「HiGH&LOW THE WORST X(クロス)」を特集したGIRLS CONTINUE Vol.9(太田出版)が、8月5日に発売される。

9月9日に公開される「HiGH&LOW THE WORST X」は、高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた作品「HiGH&LOW THE WORST」の続編。特集は、花岡楓士雄役の川村壱馬、高城司役の吉野北人(ともにTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、天下井公平役の三山凌輝(BE:FIRST)による鼎談や撮り下ろしフォトを含む全30ページで展開されるほか、3ショットの綴込ポスターも付属する。