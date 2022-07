夏らしいメニューも！「おさるのジョージ」キッチンを岩崎良美さんがレポート！

「おさるのジョージ」キッチンのセカンドシーズンが、7月1日(金)よりスタート! 一足先に、夏ならではの新作メニューを体験した岩崎良美さんが、セカンドシーズンの魅力をレポート♪

ベネリックは、東京ソラマチ(R)で好評開催中の「おさるのジョージ」初のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」(「おさるのジョージ」キッチン)にて、2022年7月1日(金)より ”セカンドシーズン” をスタートさせた。

『おさるのジョージ』は、1941年にレイ夫妻により刊行された絵本で、世代を超えて世界中で愛されてきた作品だ。主人公のジョージは身の周りのあらゆることに対して好奇心を持ち、愛らしい騒動や冒険を巻き起こす。2008年にはNHK EテレでTVアニメーションシリーズがスタートし、アニメ版のジョージも多くの子どもたちから支持を得るようになった。

2021年には80周年を迎え、子供から大人までの幅広い層に人気が拡大している。

そんな大人気作品『おさるのジョージ』のダイニングカフェは2022年3月よりスタートし、最長10時間待ち、当日の入店整理券が配布開始から約1時間で終了する日もあるほどの大盛況ぶりだった。

セカンドシーズンでは、「ジョージが黄色い帽子のおじさんにおいしい料理を通じて、感謝の気持ちを届けるために仲間たちとオープンしたお店」というコンセプトはそのままに、お料理が楽しくなったジョージが夏のメニューに挑戦する。

オリジナルの書き下ろしアートにもトロピカルフルーツや、セカンドシーズン限定メニューのデザインを使用しており、より一層「おさるのジョージ」キッチンを盛り上げる。

そんなセカンドシーズンの魅力を、TVアニメ版『おさるのジョージ』のナレーションと主題歌を担当する岩崎良美さんが、一足早く体験してレポート。

セカンドシーズンから登場する新作書き下ろしアートのモチーフにもなっている新メニュー「『おっととと!』しゅわしゅわカラフルフルーツポンチ」を試食することになった岩崎さんは、ジョージのピックが「おっととと!」と倒れないように慎重にカラフルなシロップをかけていき、無事フルーツポンチが完成!

さっそく試食してみた岩崎さんは、「さっぱりしていておいしいです! こちら(ジョージのピック)は持って帰りますね!」とコメント。

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

つづいて、セカンドシーズンから登場するテイクアウトメニューの「黄色い帽子のおじさんも大好き!」カノーリ シチリアレモンチーズクリームが登場。

『カノーリ』は、TVアニメ版『おさるのジョージ』シーズン1のエピソードにも登場するお菓子で、「Curious George Kitchen」では、本場シチリアから輸入した生地とレモンピールで作るこだわりの一品。試食した岩崎さんも「すっごくおいしい!」とコメント!

その他、黄色い帽子のおじさんとジョージが初めて出会うシーンを再現できるドリンクメニュー「『ジョージと黄色い帽子のおじさんの出会い』フェーブ付きドリンクセット」も体験した岩崎さんは、カップを開けて出てくるかわいらしいシェフジョージのおまけのフェーブに大感激!

新たに登場するオリジナルグッズ「メニューブックチョコラングドシャ」などにも注目し、「これはお土産もたくさん買っちゃいますね!」とコメントし、7月1日からの発売を楽しみにしている様子だった。

さいごに、「黄色い帽子のおじさんを喜ばせるためのカフェということなので、ぜひ皆さんも黄色い帽子のおじさんの気持ちになって、黄色いものを着てくると楽しいんじゃないかと思います! 私も早起きして遊びに来たいと思いますので皆さまもぜひお越しになってください」という応援コメントとともに、まるで絵本のような装丁でファンからも大好評の「Curious George Kitchen」特製のメニューブックへのサインを残した岩崎さん。

連日ほぼ満席だったという「おさるのジョージ」キッチン。セカンドシーズンも要チェックだ!

