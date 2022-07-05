本日7月5日に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年夏アニメ作品まとめを公開中。
「オーバーロードⅣ」
- AT-X：2022年7月5日（火）より毎週火曜日22:00～
- TOKYO MX：2022年7月5日（火）より毎週火曜日24:30～
- MBS：2022年7月5日（火）より毎週火曜日26:30～
- テレビ愛知：2022年7月5日（火）より毎週火曜日25:30～
- BS11：2022年7月5日（火）より毎週火曜日24:30～
「金装のヴェルメイユ～崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む～」
- AT-X：2022年7月5日（火）より毎週火曜日22:30～
- TOKYO MX：2022年7月5日（火）より毎週火曜日23:00～
- BS11：2022年7月5日（火）より毎週火曜日24:00～
- サンテレビ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日24:00～
「東京ミュウミュウ にゅ～♡」
- テレビ東京系列：2022年7月5日（火）より毎週火曜日24:00～
- BSテレ東：2022年7月6日（水）より毎週水曜日24:30～
- AT-X：2022年7月12日（火）より毎週火曜日20:00～
「邪神ちゃんドロップキックX」
- テレビ東京：2022年7月5日（火）より毎週火曜日26:05～
- 北海道文化放送：2022年7月6日（水）より毎週水曜日25:40～
- テレビ長崎：2022年7月14日（木）より毎週木曜日26:05～
- BS日テレ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日24:30～
- BSフジ：2022年7月7日（木）より毎週木曜日24:30～
- AT-X：2022年7月8日（金）より毎週金曜日22:00～