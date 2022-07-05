「オーバーロードⅣ」ビジュアル (c)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード4製作委員会

本日7月5日に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年夏アニメ作品まとめを公開中。

「オーバーロードⅣ」

  • AT-X：2022年7月5日（火）より毎週火曜日22:00～
  • TOKYO MX：2022年7月5日（火）より毎週火曜日24:30～
  • MBS：2022年7月5日（火）より毎週火曜日26:30～
  • テレビ愛知：2022年7月5日（火）より毎週火曜日25:30～
  • BS11：2022年7月5日（火）より毎週火曜日24:30～

「金装のヴェルメイユ～崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む～」

  • AT-X：2022年7月5日（火）より毎週火曜日22:30～
  • TOKYO MX：2022年7月5日（火）より毎週火曜日23:00～
  • BS11：2022年7月5日（火）より毎週火曜日24:00～
  • サンテレビ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日24:00～

「東京ミュウミュウ にゅ～♡」

  • テレビ東京系列：2022年7月5日（火）より毎週火曜日24:00～
  • BSテレ東：2022年7月6日（水）より毎週水曜日24:30～
  • AT-X：2022年7月12日（火）より毎週火曜日20:00～

「邪神ちゃんドロップキックX」

  • テレビ東京：2022年7月5日（火）より毎週火曜日26:05～
  • 北海道文化放送：2022年7月6日（水）より毎週水曜日25:40～
  • テレビ長崎：2022年7月14日（木）より毎週木曜日26:05～
  • BS日テレ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日24:30～
  • BSフジ：2022年7月7日（木）より毎週木曜日24:30～
  • AT-X：2022年7月8日（金）より毎週金曜日22:00～