7月16日(土)に生放送されるTBS系の音楽特番「音楽の日2022」の出演アーティスト第2弾が発表された。

このたび出演が明らかになったのは全18組。「音楽の日」初登場のKing Gnuは現在放送中のドラマ「日曜劇場『オールドルーキー』」の主題歌「雨燦々」をテレビ初披露する。また日本全国と中継を結ぶコーナーでAIが広島から、MISIAが故郷・長崎から歌唱。今年返還50年の節目を迎えた沖縄では、沖縄出身のアーティスト・BEGIN、DA PUMP、ORANGE RANGEがパフォーマンスし、東京・国立競技場に設置された特設ステージにはゆず、EXILE、SEKAI NO OWARI、Little Glee Monster、milet、FUNKY MONKEY BΛBY'S、櫻坂46、日向坂46、郷ひろみ、氷川きよし、平原綾香らが登場する。

さらに「音楽の日」恒例企画である、中高生たちによる合唱のために、小林武史が新たな合唱曲「いろとりどりのあした」を作詞・作曲・プロデュース。番組では未来を担う日本の若者たちへの思いが込められたこの曲を、1500人を超える中高生たちが国立競技場のステージで披露する。

そのほかの企画内容や出演アーティスト第3弾は7月10日に発表される。

TBS系「音楽の日2022」

2022年7月16日(土)14:00~21:54

<出演者>

AI / EXILE / Official髭男dism / ORANGE RANGE / King Gnu / Creepy Nuts / 郷ひろみ / 小林武史 / Saucy Dog / 櫻坂46 / SEKAI NO OWARI / Tani Yuuki / DA PUMP / NiziU / Novelbright / 乃木坂46 / Perfume / 氷川きよし / BEGIN / 日向坂46 / 平原綾香 / FUNKY MONKEY BΛBY'S / マカロニえんぴつ / MISIA / Mrs. GREEN APPLE / milet / MONGOL800 / MONGOL800×WANIMA / 矢沢永吉 / yama / 優里 / ゆず / Little Glee Monster / 緑黄色社会 / and more

総合司会:中居正広 / 安住紳一郎