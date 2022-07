東京おもちゃショーで見つけた『すみっコぐらし』アイテムをまるっとチェック！

過去2年間(2020年・2021年)はコロナ禍の影響により中止となっていた『東京おもちゃショー2022』が、3年ぶりに6月16日(木)・17日(金)に東京ビッグサイトにて開催された。日本玩具協会が主催する「国内最大規模」の玩具展示会だけあって、展示されたおもちゃは約2万点! 従来よりも展示の規模や会期を縮小して行われたとはいえ、国内外から約100社の企業が集結して、それぞれがアイディアと技術を駆使して生み出した数々のおもちゃを、実際に見て、あるいは触って確かめることができる貴重なイベントだ。

その年の玩具業界の最新トレンドが如実に反映されるのも『東京おもちゃショー』の醍醐味のひとつだが、いわば「旬」のキャラクターとして今年は特に目立ったのが『すみっコぐらし』。『たれぱんだ』や『リラックマ』など多数の人気キャラクターで知られるサンエックスが2012年に発表したキャラクターだが、ここへきてその人気はさらに高まっており、それが玩具としての商品化という形を取って現れたと言える。対象年齢も幅広いため、各社が発売・発表しているアイテムもバリエーション豊かで見ているだけで楽しい。そこで今回は、その一部をまとめてご覧に入れたい!

>>>おもちゃショーを席巻した『すみっコぐらし』アイテム・価格・発売日を見る(写真16点)

◆タカラトミー◆

▲すみっコぐらし すみっコウォーター

▲すみっコぐらしカフェへようこそ!

◆セガトイズ◆

▲カメラもIN!マウスできせかえ!すみっコぐらしパソコン プレミアムプラス

▲マスクにプリント! マスクック 別売 すみっコぐらし リフィルセット

◆メガハウス◆

▲すみっコぐらし みんなでキャンディきゃっち。

◆エポック社◆

▲アクアビーズ すみっコぐらし スペシャルセット

▲アクアビーズ すみっコぐらし おでかけトランク/ほのぼのセット

▲ホイップる すみっコぐらし にじいろスイーツスペシャルセット/すみっコぐらし アクセクルーラ

▲すみっコぐらし 日本旅行ゲーム おへやのすみでたびきぶん

(C)TOMY

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)SEGATOYS

◆アガツマ◆

▲Wi-Fiでつながる!みんなとつながる!すみっコパッド

▲すみっコぐらし ピピッとスキャンでおかいもの! すみっコセルフレジスター

◆マルカ◆

▲すみっコリバーシ

▲すみっコぐらし ぱたぱたドミノ/すみっコぐらし とことこコースター/すみっコぐらし とかげのさかなつり

◆ビバリー◆

▲すみっコぐらし あつまりました

◆アイアップ◆

▲はじめてのマナー豆おおつぶ すみっコぐらし/にこだんごあそび すみっコぐらし

※文中の価格表記はすべてメーカー希望小売価格(税込)です。

