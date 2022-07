『ひつじのショーンビレッジ』シーズンメニューと体験で夏の思い出作り♪

「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」に、夏休みにぴったりの新メニュー&オリジナルワークショップが登場♪ この夏のお出かけリストに加えてみてはいかが?

『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーンで、一気に人気者に。その後ショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英)がスタートし、現在Netflixでも好評配信中。2022年12月には新作アニメーションが劇場公開予定となっている。

そんな『ひつじのショーン』の世界観を再現した、南町田グランベリーパークの常設カフェ「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」では、新メニューの販売とオリジナルワークショップを開催!

新メニューには「シャーリーのポテトサラダプレート」が登場。さらに夏限定メニュー「ショーンのワッフルプレート ~夏野菜とミルクバターチキンのグリル~」「ベビーショーンのメロン&マンゴーパフェ」が楽しめる!

また、毎月開催しているオリジナルワークショップでは、好評につき『シャーリーのオリジナルパフェを作ろう!』の第2弾を実施。ゼリーや生クリーム、フルーツ、アイシングクッキーなどをトッピングして、あなただけの手作りパフェを作ろう!

「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」での「牧場主のお家」のリビングにて作る、ここでしかできない体験となっている。

この夏は「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」で、家族や友達、カップルで素敵な思い出作りを楽しもう♪

SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2022