◆ 若き逸材とドラフト候補が注目
一般社団法人日本野球機構（NPB）と一般財団法人全日本野球協会（BFJ）の主催で実施する「野球伝来150年プロアマ記念試合」の出場選手が決定。
栗山英樹監督が率いるU-23 NPB選抜と、石井章夫監督が率いる大学・社会人選抜のメンバーが4日に発表された。
試合は8月1日（月）の18時から神宮球場で開催。NPB選抜は1999年から2004年に生まれた選手と全新人選手でチームが編成され、今季途中から投手に転向した根尾昂や一軍で8本塁打を放っている清宮幸太郎らが名を連ねている。
対する大学・社会人選抜も各カテゴリーの侍ジャパン戦士として、世界と戦う選手たちが勢ぞろい。二刀流として大きな注目を集める矢澤宏太（日本体育大）やスラッガーの蛭間拓哉（早稲田大）といった今秋のドラフト注目選手も要チェックだ。
U-23 NPB選抜と大学・社会人選抜のメンバーは以下の通り。
◆ U-23 NPB選抜
▼ 監督
89 栗山英樹
▼ コーチ
90 白井一幸
77 吉村禎章
87 清水雅治
81 吉井理人
▼ 投手
7 根尾 昂（中日）
16 達 孝太（日本ハム） ☆
20 森木大智（阪神） ☆
39 尾形崇斗（ソフトバンク）
56 鈴木裕太（ヤクルト）
58 藤井黎來（広島）
64 中川虎大（DeNA）
091 井上温大（巨人）
130 宮森智志（楽天） ☆
▼ 捕手
22 中村奨成（広島）
32 福永 奨（オリックス） ☆
32 益子京右（DeNA）
▼ 内野手
5 安田尚憲（ロッテ）
21 清宮幸太郎（日本ハム）
24 黒川史陽（楽天）
52 リチャード（ソフトバンク）
55 秋広優人（巨人）
60 武岡龍世（ヤクルト）
63 長谷川信哉（西武）
67 髙寺望夢（阪神）
▼ 外野手
1 藤原恭大（ロッテ）
4 鵜飼航丞（中日） ☆
38 来田涼斗（オリックス）
51 西川愛也（西武）
☆＝新人
◆ 大学・社会人選抜
▼ 監督
71 石井章夫（東京ガス）
▼ コーチ
72 内川義久（細山田商事）
77 加藤 徹（日鉄テクノロジー）
78 甲元 訓（本田技研工業）
30 大久保哲也（九州産業大）
▼ 投手
1 矢澤宏太（日本体育大）
14 佐藤 廉（ヤマハ）
18 工藤稜太（信越硬式野球クラブ）
18 橋本達弥（慶應義塾大）
18 青山美夏人（亜細亜大）
19 権田琉成（TDK）
20 石黒佑弥（JR西日本）
20 河野 佳（大阪ガス）
▼ 捕手
2 城野達哉（西濃運輸）
22 進藤勇也（上武大）
27 丸山竜治（Honda熊本）
▼ 内野手
6 中山遥斗（三菱重工East）
6 寳田和也（宮崎梅田学園）
7 大北海斗（四国銀行）
7 泉口友汰（NTT西日本）
9 中村 迅（NTT東日本）
10 山田健太（立教大）
10 大西 蓮（JR東日本東北）
12 林 琢真（駒澤大）
▼ 外野手
1 蛭間拓哉（早稲田大）
24 猪原隆雅（ミキハウス）
25 小川晃太朗（Honda鈴鹿）
25 佐藤槙平（北海道ガス）
25 度会隆輝（ENEOS）