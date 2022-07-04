侍ジャパン・栗山監督

◆ 若き逸材とドラフト候補が注目

　一般社団法人日本野球機構（NPB）と一般財団法人全日本野球協会（BFJ）の主催で実施する「野球伝来150年プロアマ記念試合」の出場選手が決定。

　栗山英樹監督が率いるU-23 NPB選抜と、石井章夫監督が率いる大学・社会人選抜のメンバーが4日に発表された。

　試合は8月1日（月）の18時から神宮球場で開催。NPB選抜は1999年から2004年に生まれた選手と全新人選手でチームが編成され、今季途中から投手に転向した根尾昂や一軍で8本塁打を放っている清宮幸太郎らが名を連ねている。

　対する大学・社会人選抜も各カテゴリーの侍ジャパン戦士として、世界と戦う選手たちが勢ぞろい。二刀流として大きな注目を集める矢澤宏太（日本体育大）やスラッガーの蛭間拓哉（早稲田大）といった今秋のドラフト注目選手も要チェックだ。

　U-23 NPB選抜と大学・社会人選抜のメンバーは以下の通り。

◆ U-23 NPB選抜

▼ 監督

89　栗山英樹

▼ コーチ

90　白井一幸

77　吉村禎章

87　清水雅治

81　吉井理人

▼ 投手

7　根尾　昂（中日）

16　達　孝太（日本ハム） ☆

20　森木大智（阪神） ☆

39　尾形崇斗（ソフトバンク）

56　鈴木裕太（ヤクルト）

58　藤井黎來（広島）

64　中川虎大（DeNA）

091　井上温大（巨人）

130　宮森智志（楽天） ☆

▼ 捕手

22　中村奨成（広島）

32　福永　奨（オリックス） ☆

32　益子京右（DeNA）

▼ 内野手

5　安田尚憲（ロッテ）

21　清宮幸太郎（日本ハム）

24　黒川史陽（楽天）

52　リチャード（ソフトバンク）

55　秋広優人（巨人）

60　武岡龍世（ヤクルト）

63　長谷川信哉（西武）

67　髙寺望夢（阪神）

▼ 外野手

1　藤原恭大（ロッテ）

4　鵜飼航丞（中日） ☆

38　来田涼斗（オリックス）

51　西川愛也（西武）

☆＝新人

◆ 大学・社会人選抜

▼ 監督

71　石井章夫（東京ガス）

▼ コーチ

72　内川義久（細山田商事）

77　加藤　徹（日鉄テクノロジー）

78　甲元　訓（本田技研工業）

30　大久保哲也（九州産業大）

▼ 投手

1　矢澤宏太（日本体育大）

14　佐藤　廉（ヤマハ）

18　工藤稜太（信越硬式野球クラブ）

18　橋本達弥（慶應義塾大）

18　青山美夏人（亜細亜大）

19　権田琉成（TDK）

20　石黒佑弥（JR西日本）

20　河野　佳（大阪ガス）

▼ 捕手

2　城野達哉（西濃運輸）

22　進藤勇也（上武大）

27　丸山竜治（Honda熊本）

▼ 内野手

6　中山遥斗（三菱重工East）

6　寳田和也（宮崎梅田学園）

7　大北海斗（四国銀行）

7　泉口友汰（NTT西日本）

9　中村　迅（NTT東日本）

10　山田健太（立教大）

10　大西　蓮（JR東日本東北）

12　林　琢真（駒澤大）

▼ 外野手

1　蛭間拓哉（早稲田大）

24　猪原隆雅（ミキハウス）

25　小川晃太朗（Honda鈴鹿）

25　佐藤槙平（北海道ガス）

25　度会隆輝（ENEOS）