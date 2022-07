9月17~19日に山口・山口きらら博記念公園で開催される音楽フェス「WILD BUNCH FEST. 2022」の全出演アーティストが発表された。

出演が明らかになったのは17日の女王蜂、SUPER BEAVER、Vaundy、MY FIRST STORY、マキシマム ザ ホルモン、WANIMAら、18日のCreepy Nuts、ザ・クロマニヨンズ、Ken Yokoyama、Saucy Dog、The Birthday、マカロニえんぴつ、優里ら、19日のTHE ORAL CIGARETTES、King Gnu、10-FEET、BiSH、フジファブリック、MAN WITH A MISSION、YOASOBIら全48組。オフィシャルサイトではチケットの先行販売を本日7月4日19:00から18日23:59まで実施する。

WILD BUNCH FEST. 2022

2022年9月17日(土)山口県 山口きらら博記念公園

<出演者>

秋山黄色 / 神はサイコロを振らない / Kroi / 女王蜂 / SUPER BEAVER / sumika / Novelbright / Vaundy / Hump Back / ヒトリエ / フレデリック / HEY-SMITH / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / Lucky Kilimanjaro / WANIMA



2022年9月18日(日)山口県 山口きらら博記念公園

<出演者>

KANA-BOON / キタニタツヤ / Creepy Nuts / クリープハイプ / ザ・クロマニヨンズ / Ken Yokoyama / Saucy Dog / the shes gone / Tele / The Birthday / 羊文学 / 04 Limited Sazabys / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / Mr.ふぉるて / 優里



2022年9月19日(月・祝)山口県 山口きらら博記念公園

<出演者>

打首獄門同好会 / ego apartment / THE ORAL CIGARETTES / King Gnu / go!go!vanillas / SHISHAMO / SiM / 10-FEET / にしな / ハルカミライ / BiSH / Fear, and Loathing in Las Vegas / フジファブリック / MAN WITH A MISSION / ヤバイTシャツ屋さん / YOASOBI