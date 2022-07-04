TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season」第1話「困難の中でこそ、平静な心を保たねばならない。」の場面カットが公開された。
無人島での試験を終え、豪華客船で夏休みを楽しんでいた綾小路清隆たち1年Dクラスのメンバー。しかし、休息も束の間、彼らはクラスの枠を超えた新たな特別試験に挑むことになる。場面カットには、清隆やCクラスの龍園翔、さらに水着姿の櫛田桔梗らの姿が収められた。TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season」は本日7月4日より、AT-X、TOKYO MX、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、BS日テレにて放送スタート。
ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season
放送情報
AT-X：2022年7月4日（月）より毎週月曜日21:00～ ※リピート放送あり
TOKYO MX：2022年7月4日（月）より毎週月曜日22:30～
テレビ愛知：2022年7月4日（月）より毎週月曜日26:05～
KBS京都：2022年7月4日（月）より毎週月曜日24:00～
サンテレビ：2022年7月4日（月）より毎週月曜日24:00～
BS日テレ：2022年7月4日（月）より毎週月曜日23:30～
スタッフ
原作：衣笠彰梧（MF文庫J「ようこそ実力至上主義の教室へ」 / KADOKAWA刊）
キャラクター原案：トモセシュンサク
総監督：岸誠二 / 橋本裕之
監督：仁昌寺義人
シリーズ構成：風埜隼人
キャラクターデザイン：森田和明
美術設定：長池未来 / 平柳悟
美術監督：羽根広舟
色彩設計：加口大朗
CG監督：平山知広
撮影監督：芹澤直樹
編集：及川雪江
音楽：横山克 / 橋口佳奈
音響監督：飯田里樹
音響効果：奥田維城
アニメーション制作：Lerche
製作：ようこそ実力至上主義の教室へ2製作委員会
キャスト
綾小路清隆：千葉翔也
龍園翔：水中雅章
堀北鈴音：鬼頭明里
軽井沢恵：竹達彩奈
櫛田桔梗：久保ユリカ
平田洋介：逢坂良太
佐倉愛里：M・A・O
坂柳有栖：日高里菜
葛城康平：日野聡
一之瀬帆波：東山奈央
伊吹澪：小松未可子
堀北学：梅原裕一郎
橘茜：小原好美
茶柱佐枝：佐藤利奈
(c)衣笠彰梧・KADOKAWA 刊／ようこそ実力至上主義の教室へ 2 製作委員会