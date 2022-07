許斐剛発案による音楽ライブ「テニプリ☆ソニック2022 -おてふぇす in 日本武道館-」が、去る7月1日に東京・日本武道館で開催された。

ライブには、原作者である許斐をはじめ、アニメ「テニスの王子様」シリーズに出演する声優陣や主題歌アーティスト、ミュージカル「新テニスの王子様」および「新テニスの王子様」4thシーズンのキャスト陣、さらにミュージカル「テニスの王子様」1stシーズンからのスペシャルゲストを含む総勢36人が集結。開演前には、作中に登場する雑誌「月刊プロテニス」の編集者・芝砂織役の並木のり子によるアナウンスが流れ、公演への期待を高める。ステージ中央にある、テニスボールを模した丸型のメインモニターに「テニプリ☆ソニック」のテーマソングを使用したオープニング映像が映し出されると、観客は総立ちに。ペンライトと演出のレーザーが会場を彩る中、KIMERUが歌うアニメ「テニスの王子様」第1期のエンディングテーマ「You got game?」でライブがスタートした。

藤重政孝と木手永四郎役の新垣樽助が「スパイダー」、越前リョーマ役の皆川純子とIKUOが「NEVER END」をともに熱唱。許斐がステージに登場し、「暑い夏をもっとアツくしましょう!」と煽ると、自身のアルバム「テニプリっていいな」に収録された「Adventure Hero」を届けた。MCではコロナ禍でも次元やジャンルを超えて作品を応援してくれたファンに感謝を伝え、「最高の夢の祭典を行っていきたい」と公演への意気込みをアピール。続いて皆川らテニプリオールスターズがステージに揃い、サビで振り付けをしながら映画「リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」の主題歌「世界を敵に回しても」を歌い上げた。

公演の前半では、声優陣が続々とキャラクターソングを披露。宍戸亮役の楠田敏之はスマホを片手に、跡部景吾とのメールのやりとりを挟みながら「1FOR214」を、丸井ブン太役の高橋直純は「だろい?」を勢いよく歌い、客席を盛り上げる。幸村精市の名シーンが次々と映し出されるモニターを背景に、幸村精市役の永井幸子が「That’s another」をしっとりと歌い上げると、会場は黄色のペンライトや拍手で包まれた。そしてアニメで遠山金太郎役を務める杉本ゆう、ミュージカル「新テニスの王子様」で遠山金太郎役を演じる平松來馬が、ところ狭しとステージを駆け回りながら、金太郎のキャラクターソング「ゴンタクレ」、ミュージカル「テニスの王子様」3rdシーズンの楽曲「勝ったモン勝ちや」を歌い、会場を魅了した。

ミュージカル「新テニスの王子様」で跡部景吾役を務めた高橋怜也が登場し、炎の演出が効果的に使われる中、「氷のエンペラーII」を歌唱。その途中、ミュージカル「テニスの王子様」1stシーズンで跡部景吾役を演じた加藤和樹が加わり、2人は見事なデュエットを届けた。加藤は跡部特有の煽り文句を吐きながら、「俺様の美技にブギウギ」「俺様の美技に酔いな」を立て続けにソロで披露。さらにスペシャルゲストとして、ミュージカル「テニスの王子様」1stシーズンで、青学の2代目となる手塚国光役を担当した城田優が姿を現すと、会場のボルテージも上昇。加藤、城田は「一騎打ち」「永遠」をデュエットし、当時からさらに進化した圧巻のパフォーマンスと息の合ったハーモニーで観客の視線を釘付けにした。約16年ぶりに「テニスの王子様」のイベントに出演したという城田は役柄同様、当時加藤をライバル視していたエピソードなどを明かす。2人は去り際、満足そうに肩を組みながらスタージを後にした。

ライブも終盤に。YOSHIKI EZAKI × Bleecker Chromeがテニスコートで撮影されたスタイリッシュなMVを背景に、7月6日よりテレビ東京ほかで放送される「新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP」のオープニングテーマ「I can fly」を歌い、テニプリアーティスターズが同作のエンディングテーマ「Dear Friend」を力強く歌い上げる。藤澤ノリマサが「新テニスの王子様」のオープニングテーマ「未来の僕らへ」で伸びやかな歌声を届け、本編は幕を閉じた。

観客からの熱烈な拍手に応え、ミュージカルのキャスト陣がグッズのアロハシャツを着用してステージに再登場。アンコールとしてミュージカル「新テニスの王子様」より「ディスタンス」が披露されるとアニメの声優陣も途中から参加し、ジャンルの垣根を越えたパフォーマンスを見せる。MCでは許斐からのサプライズとして、ARとなった越前リョーマと、実写のバンド演奏が融合した「FIGHT TO THE END」のVTRを初公開。「テニプリは皆さまにハッピーとサプライズを届けるために常に挑戦してきました。新たな挑戦にご期待ください」と許斐が言い、VTRの感想を求められると皆川は、「びっくりした。この映像はなんですか!?」と驚きの反応を返す。ミュージカル「テニスの王子様」4thシーズンで越前リョーマ役を演じる今牧輝琉も驚きを隠せない様子を見せた。

また今回のライブのために許斐が作ったという新曲「テニプリ☆サマー」を初披露。夏らしいナンバーと許斐のラップに、観客は再び熱気に包まれる。最後はライブでおなじみの楽曲「Love Festival」で、公演が締めくくられた。なお「テニプリ☆ソニック2022 -おてふぇす in 日本武道館-」の模様は、U-NEXTで7月9日23時59分まで見逃し配信が行われている。視聴方法などの詳細は、U-NEXTの公式サイトで確認しよう。

TAKESHI KONOMI Presents「テニプリ☆ソニック2022 -おてふぇす in 日本武道館-」

出演

原作

許斐剛

アニメ「新テニスの王子様」

皆川純子(越前リョーマ役)、川本成(河村隆役)、高橋美佳子(竜崎桜乃役)、楠田敏之(宍戸亮役)、永井幸子(幸村精市役)、津田英佑(柳生比呂士役)、高橋直純(丸井ブン太役)、新垣樽助(木手永四郎役)、杉本ゆう(遠山金太郎役)

ミュージカル「テニスの王子様」4thシーズン

今牧輝琉(越前リョーマ役)、山田健登(手塚国光役)、原貴和(大石秀一郎役)、持田悠生(不二周助役)、塩田一期(乾貞治役)、富本惣昭(菊丸英二役)、大友海(河村隆役)、寶珠山駿(桃城武役)、岩崎悠雅(海堂薫役)、三井淳平(観月はじめ役)、益永拓弥(亜久津仁役)

ミュージカル「新テニスの王子様」

高橋怜也(跡部景吾役)、平松來馬(遠山金太郎役)、井澤勇貴(越前リョーガ役)

アニメ「テニスの王子様」シリーズ主題歌アーティスト

IKUO、UZA、加藤和樹、KIMERU、白井裕紀、藤澤ノリマサ、藤重政孝、YOSHIKI EZAKI×Bleecker Chrome

スペシャルゲスト

ミュージカル「テニスの王子様」1stシーズン

城田優

セットリスト

OP.テニプリ☆ソニックのテーマ

01.You got game? / KIMERU

02.真夏の雨 / 幸村精市(CV:永井幸子)&KIMERU

03.KEEP YOUR STYLE / 藤重政孝

04.スパイダー / 木手永四郎(CV:新垣樽助)&藤重政孝

05.たとえば今… / UZA

06.ENJOY / 丸井ブン太(CV:高橋直純)&UZA

07.Gentry,Gently / 柳生比呂士(CV:津田英佑)&藤澤ノリマサ

08.Shining / 白井裕紀

09-1.Joy to the world / 宍戸亮(CV:楠田敏之)

09-2.恋の激ダサ絶頂! / 宍戸亮(CV:楠田敏之)&白井裕紀

10.LONG WAY / IKUO

11.NEVER END / 越前リョーマ(CV:皆川純子)&IKUO

12.Adventure Hero / 許斐剛



MC1



★サプライズインフォメーション 1

映像:Death Parade~どちらかを選べ!!~ / 平等院鳳凰(CV:安元洋貴)



13.世界を敵に回しても / テニプリオールスターズ

14.endless journey / 越前リョーマ(CV:皆川純子)

15.1 FOR 214 / 宍戸亮(CV:楠田敏之)

16.Firework / 木手永四郎(CV:新垣樽助)

17.Wild / 遠山金太郎(CV:杉本ゆう)

18.だろい? / 丸井ブン太(CV:高橋直純)

19.That's another / 幸村精市(CV:永井幸子)

20.青学テニス部に捧げるヤッホー / 許斐剛&今牧輝琉(越前リョーマ役)+青学レギュラー

21.50/50 / 今牧輝琉(越前リョーマ役)&平松來馬(遠山金太郎役)

22-1.ゴンタクレ / 遠山金太郎(CV:杉本ゆう)&平松來馬(遠山金太郎役)

22-2.勝ったモン勝ちや / 遠山金太郎(CV:杉本ゆう)&平松來馬(遠山金太郎役)

23.Orange / 井澤勇貴(越前リョーガ役)

24.油断せずに行こう / 手塚国光(CV:置鮎龍太郎)

25.Never Surrender / 山田健登(手塚国光役)

26.チャームポイントは泣きボクロ / 高橋怜也(跡部景吾役)

27.氷のエンペラーII / 加藤和樹&高橋怜也(跡部景吾役)

28-1.俺様の美技にブギウギ / 加藤和樹

28-2.俺様の美技に酔いな / 加藤和樹

29.夢をつなげ / 城田優

30-1.一騎打ち / 城田優&加藤和樹

30-2.永遠 / 城田優&加藤和樹



MC2



31.テニプリ☆パラダイス/ テニプリオールスターズ



★サプライズインフォメーション 2

映像:2022「ハッピーサマーバレンタイン」発表映像~手塚編~



32.ハッピーサマーバレンタイン / 手塚国光(CV:置鮎龍太郎)



映像:2022「ハッピーサマーバレンタイン」発表映像~跡部編~



33.I can fly / YOSHIKI EZAKI × Bleecker Chrome

34.Dear Friend / テニプリアーティスターズ

35.peace of mind~星の歌を聴きながら~ / 越前リョーマ(CV:皆川純子)&竜崎桜乃(CV:高橋美佳子)

36.DISPECT-ryoma solo ver.- / 越前リョーマ(CV:皆川純子)

37.LASER BEAM / 柳生比呂士(CV:津田英佑)

38-1.あの場所まで / 河村隆(CV:川本成)

38-2.この場所から / 河村隆(CV:川本成)

39.未来の僕らへ / 藤澤ノリマサ



<アンコール>

EC1.ディスタンス / テニプリオールスターズ



MC3



★サプライズインフォメーション 4



越前リョーマ「FIGHT TO THE END」AR映像



MC4



EC2.テニプリ☆サマー / テニプリオールスターズ



MC5



EC3.Love Festival / テニプリオールスターズ

