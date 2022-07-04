チャン･グンソク、新シングル『Beautiful』を8月にリリース

チャン・グンソクが2022年8月31日（水）にシングル『Beautiful』をリリースすることを発表した。
約4年半ぶりの来日が実現し、東京・大阪でのファンミーティングを大盛況のうちに幕を閉じたチャン・グンソク。タイトル曲「Beautiful」は、チャン・グンソク自ら作詞を手掛け、重厚で壮大なロックバラードでありながら『素顔のままのあなたを肯定する』優しさに溢れた楽曲となっている。
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初回限定盤ABCと通常盤・UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤では収録曲が異なり、ファンクラブ版にはここでしか聴けない音声コンテンツ（仮）が収録される。
＜リリース情報＞
チャン･グンソク
『Beautiful』
2022年8月31日（水）発売
初回限定盤A（CD＋DVD）
1980円（税込）
＜DVD収録内容＞
「Beautiful」Music Video
初回限定盤B（CD＋DVD）
1980円（税込）
＜DVD収録内容＞
「Beautiful」Music Video Making
初回限定盤C（CD＋写真収録32Pブックレット）
1980円（税込）
通常盤（CD）
1320円（税込）
UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤（ＣＤ+グッズ）
3850円（税込）
＜グッズ＞Beautiful オリジナルコンパクトミラー
FANCLUB限定盤（CD）
1452円（税込）
＜封入特典＞メッセージカード
=CD収録内容=
※初回限定盤Ａ/Ｂ/C共通
1. Beautiful
2. 収録曲Ａ
3. 収録曲Ｂ
※通常盤/UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 共通
1. Beautiful
2. 収録曲A
3. 収録曲C
※FANCLUB限定盤
1. Beautiful
2. 収録曲Ａ
3. 収録曲Ｂ
4. 音声コンテンツ（仮）
チャン・グンソクジャパンオフィシャルサイト：https://www.jang-keunsuk.jp/