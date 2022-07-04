チャン･グンソク、新シングル『Beautiful』を8月にリリース

チャン・グンソクが2022年8月31日（水）にシングル『Beautiful』をリリースすることを発表した。

約4年半ぶりの来日が実現し、東京・大阪でのファンミーティングを大盛況のうちに幕を閉じたチャン・グンソク。タイトル曲「Beautiful」は、チャン・グンソク自ら作詞を手掛け、重厚で壮大なロックバラードでありながら『素顔のままのあなたを肯定する』優しさに溢れた楽曲となっている。

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初回限定盤ABCと通常盤・UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤では収録曲が異なり、ファンクラブ版にはここでしか聴けない音声コンテンツ（仮）が収録される。

＜リリース情報＞

チャン･グンソク

『Beautiful』

2022年8月31日（水）発売

初回限定盤A（CD＋DVD）

1980円（税込）

＜DVD収録内容＞

「Beautiful」Music Video

初回限定盤B（CD＋DVD）

1980円（税込）

＜DVD収録内容＞

「Beautiful」Music Video Making

初回限定盤C（CD＋写真収録32Pブックレット）

1980円（税込）

通常盤（CD）

1320円（税込）

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤（ＣＤ+グッズ）

3850円（税込）

＜グッズ＞Beautiful オリジナルコンパクトミラー

FANCLUB限定盤（CD）

1452円（税込）

＜封入特典＞メッセージカード

=CD収録内容=

※初回限定盤Ａ/Ｂ/C共通

1. Beautiful

2. 収録曲Ａ

3. 収録曲Ｂ

※通常盤/UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤　共通

1. Beautiful

2. 収録曲A

3. 収録曲C

※FANCLUB限定盤

1. Beautiful

2. 収録曲Ａ

3. 収録曲Ｂ

4. 音声コンテンツ（仮）

チャン・グンソクジャパンオフィシャルサイト：https://www.jang-keunsuk.jp/