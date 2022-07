豪華アーティストのライブやワークショップも

「niko and ...(ニコアンド)」がプロデュースする野外フェス「UNI9UE PARK’22(ユニークパーク‘22)」が2022年10月9日・10日、東京都品川区の潮風公園/太陽の広場 野外特設会場にて開催されます。秋の休日、ふたりでこれまで体験したことがない野外フェスで楽しんでみてはいかが?



ラッパーでありニコアンドのブランドアンバサダーのGAKU-MU

スタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、今年でブランド設立15周年を迎えます。同イベントは、ブランドが提案する"uni9ue senses"(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)を体現できる場として開催。「ALL TOGETHER NOW」をテーマに、アーティストのライブパフォーマンス、ニコアンドのスペシャルストア、ワークショップなどで盛り上がること間違いなし。



FIVE NEW OLD



sankara



SIRUP



Chilli Beans.

今回、第1弾出演アーティストも発表。2022年10月9日には、ラッパーでありニコアンドのブランドアンバサダーのGAKU-MU、sankara、SIRUP、Chilli Beans.、FIVE NEW OLDなどが出演。



城南海



ストレイテナー(Acoustic Set)



田島貴男(Original Love)

2022年10月10日出演アーティストは、GAKU-MU、城南海、ストレイテナー(Acoustic Set)、田島貴男(Original Love)、NakamuraEmiなど。

キャンドルの灯を灯して行う「アカリトライブ」開催





両日とも、夕方には「アカリトライブ」も開催。「アカリトライブ」は、GAKU-MCが中心となって、東日本大震災の被災地のために何かできることを考え、各地からメッセージを被災地に届けることをテーマに2011年より継続しているプロジェクト。キャンドルを灯し、その揺れる灯(あかり)の中でライブを行います。



チケットは、2022年6月17日から公式WEBストア .st(ドットエスティ)会員向けに販売スタート。6月24日からは、オフィシャルサイトでもチケットの先行販売を開始予定。

オシャレが好きなカップルやフェス好きなカップルにオススメなイベント!





<UNI9UE PARK’22 概要>

開催日:2022年10月9日(日) 10月10日(月・祝)

開催時間:開場9:30、終演18:00、閉場19:00 (予定)

開催場所:潮風公園/太陽の広場 野外特設会場(東京都品川区東八潮1)

入場料:10日9日(日)/10月10日(月・祝)1日券 6,600円、2日通し券 11,000円