明治安田生命J3リーグ第15節が2日と3日に行われた。

首位の鹿児島ユナイテッドFCは敵地でギラヴァンツ北九州と対戦。前半終盤に先制されたが、終盤に2点を奪って逆転し、2-1で“九州ダービー”を制した。

鹿児島を勝ち点差「1」で追いかける2位いわきFCは、テゲバジャーロ宮崎とホームで対戦。後半の2得点で勝利し、3試合ぶりの白星を収めた。いわきと勝ち点で並ぶ3位松本山雅FCは、敵地でヴァンラーレ八戸と対戦。73分に下川陽太が挙げた1点を守り切り、2連勝を飾った。

4位カターレ富山は敵地で福島ユナイテッドFCと対戦し、先制点を守り切れずに1-1のドローに終わった。富山の連勝記録は「6」で止まり、鹿児島との勝ち点差は「3」、いわき、松本との勝ち点差は「2」に広がった。

FC岐阜は4連勝を目指し、ホームにFC今治を迎えた。しかし、11分にミドルシュートを決められて今治の先制を許すと、14分にはコーナーキックでリードを広げられてしまう。57分にもCKの流れで失点すると、59分にはカウンターを食らって4点のビハインドに。75分にダメ押しの5点目を奪われた。0-5で敗れた岐阜は、横山雄次監督の就任後リーグ戦初黒星で8試合ぶりの敗戦となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼7月2日(土)

アスルクラロ沼津 3-0 ガイナーレ鳥取

いわきFC 2-0 テゲバジャーロ宮崎

福島ユナイテッドFC 1-1 カターレ富山

藤枝MYFC 2-0 愛媛FC

SC相模原 1-2 AC長野パルセイロ

ギラヴァンツ北九州 1-2 鹿児島ユナイテッドFC

ヴァンラーレ八戸 0-1 松本山雅FC

▼7月3日(日)

カマタマーレ讃岐 1-0 Y.S.C.C.横浜

FC岐阜 0-5 FC今治

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 鹿児島(32/+15)

2位 いわき(31/+18)

3位 松本(31/+11)

4位 富山(29/+6)

5位 藤枝(26/+11)

6位 岐阜(24/+4)

7位 今治(24/+4)

8位 長野(23/+1)

9位 愛媛(22/-2)

10位 福島(21/+3)

11位 沼津(20/+1)

12位 宮崎(18/-1)

13位 讃岐(17/-5)

14位 北九州(14/-6)

15位 相模原(14/-7)

16位 八戸(13/-12)

17位 鳥取(12/-13)

18位 YS横浜(5/-28)

◆■次節の対戦カード

▼7月9日(土)

16:00 沼津 vs 讃岐

17:00 YS横浜 vs 八戸

18:00 相模原 vs 藤枝

18:00 松本 vs 富山

18:30 鳥取 vs 北九州

19:00 鹿児島 vs 福島

▼7月10日(日)

19:00 長野 vs 今治

19:00 岐阜 vs いわき

19:00 愛媛 vs 宮崎