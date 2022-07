明治安田生命J2リーグ第24節が2日と3日に行われた。

首位の横浜FCは敵地で水戸ホーリーホックと対戦。21分に木下康介の先制点を許して追いかける展開となる。それでも32分、敵陣中央でボールを奪った和田拓也がそのままゴール前に持ち運び、相手GKとの一対一を制して試合を振り出しに戻す。57分には中村拓海の折り返しを小川航基が押し込んで逆転。2-1で勝利した横浜FCはリーグ戦3連勝で首位をキープした。

2位アルビレックス新潟は、敵地でザスパクサツ群馬と対戦。3分にコーナーキックの2次攻撃から本間至恩が先制点を奪う。16分には見事なパスワークで右サイドを崩し、最後は伊藤涼太郎が突き刺してリードを広げた。2-0で勝利した新潟は横浜FCとの勝ち点差「1」を維持。一方、群馬は3連敗で8戦未勝利となった。

FC町田ゼルビアと敵地で対戦した3位ベガルタ仙台は、52分に中島元彦のCKからキム・テヒョンが先制点をマーク。78分に中島のフリーキックに皆川佑介が合わせてリードを広げると、82分には中島がシュートのこぼれ球に詰めて3点目を記録する。仙台はその後に町田の反撃を受け、85分と後半アディショナルタイム6分に被弾したものの、逃げ切って3-2で打ち合いを制した。

V・ファーレン長崎はヴァンフォーレ甲府戦がファビオ・カリーレ新監督の初陣に。9分に加藤大が挙げた1点を守りきり、1-0で勝利した。ロアッソ熊本に敗れたファジアーノ岡山、仙台に敗れた町田をかわし、長崎は4位に浮上した。

ホームにジェフユナイテッド千葉を迎えた大分トリニータは、15分に相手の先制点を許すと、53分に追加点を奪われる。それでも、62分に長沢駿が1点を返すと、78分に投入された呉屋大翔が83分に同点ゴール、86分に逆転ゴールを記録。3-2の大逆転勝利で大分は連勝を飾った。

いわてグルージャ盛岡と大宮アルディージャの下位直接対決は、ホームの岩手が序盤の1点を守り切って勝利。最下位のFC琉球は東京ヴェルディを相手に開始2分で先制したものの、逆転されて1-2で敗れた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼7月2日(土)

ブラブリッツ秋田 0-1 レノファ山口FC

いわてグルージャ盛岡 1-0 大宮アルディージャ

水戸ホーリーホック 1-2 横浜FC

FC町田ゼルビア 2-3 ベガルタ仙台

ヴァンフォーレ甲府 0-1 V・ファーレン長崎

モンテディオ山形 0-2 栃木SC

ツエーゲン金沢 0-1 徳島ヴォルティス

ファジアーノ岡山 0-2 ロアッソ熊本

大分トリニータ 3-2 ジェフユナイテッド千葉

ザスパクサツ群馬 0-2 アルビレックス新潟

▼7月3日(日)

東京ヴェルディ 2-1 FC琉球

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FC(49/+12)

2位 新潟(48/+21)

3位 仙台(44/+11)

4位 長崎(38/+5)

5位 岡山(36/+7)※1試合未消化

6位 町田(36/+6)

7位 大分(35/+5)

8位 千葉(34/+3)

9位 熊本(34/-1)

10位 山形(32/+8)※1試合未消化

11位 東京V(32/+2)

12位 徳島(31/+7)

13位 金沢(31/-3)

14位 水戸(30/+1)

15位 甲府(30/-2)

16位 山口(30/-2)

17位 栃木(27/-6)

18位 秋田(27/-11)

19位 岩手(26/-19)

20位 群馬(23/-10)

21位 大宮(22/-14)

22位 琉球(15/-20)

◆■次節の対戦カード

▼7月6日(水)

18:00 岩手 vs 琉球

19:00 仙台 vs 甲府

19:00 栃木 vs 東京V

19:00 町田 vs 水戸

19:00 横浜FC vs 秋田

19:00 新潟 vs 千葉

19:00 金沢 vs 群馬

19:00 岡山 vs 大宮

19:00 山口 vs 大分

19:00 長崎 vs 山形

19:00 熊本 vs 徳島