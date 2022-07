「無意識に汚い言葉、きつい言葉を発している」トゥレット症・汚言症に悩む10代…知ることで受け入れられること

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの“違い”について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。6月27日(月)の放送では、トゥレット症・汚言症で悩んでいるという18歳のメッセージを紹介。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、詳しい症状までではなくても知ることの大切さを語り合いました。私はトゥレット症を持っています。トゥレット症は、チックの症状が1年以上続く場合に診断されるもので、突発的に大きな声を出したり顔をしかめたりといった行動をしてしまうものです。なかでも私の場合は、自分の意識とは関係なく、自分の気づかないところで汚い言葉や、きつい言葉が出てきてしまう汚言症という症状に悩んでいます。高校1年生のとき、自分は何もした覚えがないのに、クラスメイトが私の悪口を言っているのを聞いてしまいました。周りの反応を見て、初めて自分が無意識に汚い言葉やきつい言葉を発していることに気づいて、病院で相談するようになりました。私は年齢で言うと大学1年生の年なのですが、汚言症でクラスメイトに誤解されたことが発端で、教室に行けなくなって留年し、通信制高校に転校して、現在高校3年生をやっています。自分が気づかないところで、どんな発言をしているかわからないのはとても怖いことです。誰かと話すときは、いつも「症状が出たらどうしよう。このせいで嫌われたくない」と思いながら話しています。症状が出て誤解されてしまったとしても、相手に説明してわかってもらうのは、とても難しいことだとも感じています。トゥレット症や汚言症について、こういうことに悩んでいる人もいるのだと、少しでも多くの人に知ってもらえると嬉しいです。ぺえ教頭:トゥレット症も汚言症も、初めて聞きました。こもり校長:俺も初めて聞いた言葉だな。チック症は聞いたことがあるけど……それが1年以上続く場合に診断される、ということも、もちろん知らなかったし。ぺえ教頭:そうだね。こもり校長:この症状が出たときに、相手に説明してわかってもらうのはとても難しい、という気持ちはわかるね。ぺえ教頭:そうだね。まだまだみんなも、汚言症ということ(自体)を知らないしさ。説明したところで、「……え?」ってなるよね。こもり校長:うん。今回、こうして言葉にして届けてくれたから「そういうものがあるんだ」と知れたけど……。それが、どういう時に、どういう形で、どういう風に……というのは、自分は経験がないからイメージできないので、初対面の人に説明されたとしても、自分が何て言えるか……。ぺえ教頭:今考えても、まだ言葉が浮かばないよね。こもり校長:ただ間違いなく、今後この説明をされたら、言葉を知っているだけでも受け入れられる体制は違うじゃない。ぺえ教頭:全然違うよね。こもり校長:だから、こういうふうに声を挙げてくれたことで、少しずつだけど、どんどん届けばいいなと思います。改めて、声を届けてくれてありがとう。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業をおこなっています。第1弾の名古屋、第2弾の広島に続き、第3弾は7月17日(日)に北海道・札幌市北3条広場[アカプラ] で開催されます。「SCHOOL OF LOCK!」からは、ぺえ教頭と「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」のパーソナリティ・とーやま委員、特別講師として山之内すずさんが参加します。詳細は「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/