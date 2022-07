BAND-MAIDメンバーがアニメキャラクターに、新作EPを9月に発売

BAND-MAIDが2022年9月21日(水)、新作EP『Unleash』を配信・CD3形態で発売することを発表した。

同時にタイトル曲「Unleash!!!!!」のMV構想も一部公開し、メンバー5人がアニメキャラクター化されることも発表された。これは、米国・ロサンゼルスで開催された「2022 AX ANIME EXPO」にて発表されたもの。

【画像を見る】アニメ化したBAND-MAIDの5人

また、2023年1月9日(祝・月)に開催される、バンド史上最大規模となる東京ガーデンシアターでのお給仕(単独公演)は、 7月4日(月)よりオフィシャル抽選先行販売がスタートする。

<リリース情報>

BAND-MAID

『Unleash』

2022年9月21日(水)リリース

https://lnk.to/_unleash

初回生産限定盤[CD+Blu-ray]

PCCA-06153 / 5900円(税込)

特殊パッケージ仕様

ポストカード1枚、ポスター型ブックレット封入

※Blu-ray盤のみマルチチャンネル映像対応(一部デッキによっては非対応)

初回生産限定盤[CD+DVD]

PCCA-06154 / 3500円(税込)

通常仕様

通常盤[CD ONLY]

PCCA-06155 / 2500円(税込)

通常仕様

=収録曲=

全8曲収録

Unleash!!!!!

influencer

Ill

Balance

HATE?

from now on

Sense

Corallium

※収録順は後日発表いたします。

※楽曲タイトルは予告なく変更する場合が御座います。予めご了承下さい。

ご予約はこちらから:

BAND-MAID.lnk.to/Unleash_j

※価格、収録内容共に予告なく変更する事が御座います。

<ライブ情報>

BAND-MAID TOKYO GARDEN THEATER OKYUJI

2023年1月9日(祝・月)東京ガーデンシアター

時間:開場 17時 / 開演 18時

お盟主様(ファンククラブ) 抽選先行チケット販売:6/22(水)18:00~7/3(日)23:59

オフィシャル抽選先行チケット販売:7/4(月)0:00〜7/13(水)23:59

https://bandmaid.tokyo/contents/534358

HP:https://bandmaid.tokyo/