真木蛍五原作によるTVアニメ「可愛いだけじゃない式守さん」第1話から第11話までの一挙無料配信が、7月9日16時からABEMAアニメチャンネルで行われる。

「可愛いだけじゃない式守さん」は、不幸体質の男子高校生・和泉くんと、彼の“イケメン彼女”・式守さんのやりとりを描くラブコメディ。なお同じく7月9日21時からは、「最終回放送直前！『可愛いだけじゃない式守さん』スペシャル特番」が配信される。式守さん役の大西沙織、和泉くん役の梅田修一朗、猫崎享役の松岡美里、八満結役の日高里菜、犬束秀役の岡本信彦、狼谷さん役の福原綾香が出演し、同日深夜に放送される最終回に向けてキャスト陣の「尊い！」シーン推薦、アフレコ時のエピソードトーク、“イケメン彼女チャレンジ”企画などを行う。

なお追加キャストとして、朴ろ美が式守さんの母親役で登場することも明らかに。場面カットも公開された。

TVアニメ「可愛いだけじゃない式守さん」

放送情報

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠 / AT-X / BS12：放送中

配信情報

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スタッフ

原作：真木蛍五（講談社『マガジンポケット』連載）

監督：伊藤良太

副監督：山中祥平

シリーズ構成：成田良美

キャラクターデザイン：菊池愛

アニメーション制作：動画工房

キャスト

式守さん：大西沙織

和泉くん：梅田修一朗

猫崎享：松岡美里

八満結：日高里菜

犬束秀：岡本信彦

狼谷さん：福原綾香

式守さんの母：朴ろ美

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。

(c)真木蛍五・講談社／式守さん製作委員会