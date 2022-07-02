TVアニメ「プリマドール」第1話の場面カットが公開された。

「プリマドール」は歌と自律式機械人形（オートマタ）をテーマにした、Keyによる同名のメディアミックスプロジェクトが原作のアニメ。7月8日よりTOKYO MX、MBSほかで順次放送される。物語の舞台は、終戦後の皇都にある、人形たちが給仕をする喫茶店・黒猫亭。桜の舞うある夜に、主人公の灰桜は目を覚まし……。場面カットには灰桜や彼女の友達・千代、黒猫亭のオーナー・ナギや、黒猫亭で働く面々の姿が写し出された。

TVアニメ「プリマドール」

放送情報

TOKYO MX：2022年7月8日（金）より毎週金曜日24:30～

MBS：2022年7月8日（金）より毎週金曜日26:55～

BS朝日：2022年7月10日（日）より毎週日曜日23:00～

AT-X：2022年7月11日（月）より毎週月曜日23:30～ ※リピート放送：毎週水曜日11:30～ / 毎週金曜日17:30～

配信情報

ABEMA：2022年7月3日（日）より毎週日曜日23:30～

dアニメストア / U-NEXT / アニメ放題 / FOD / バンダイチャンネル / Hulu / TELASA / auスマートパスプレミアム / J:COMオンデマンド / milplus / ひかりTV / WOWOWオンデマンド / Amazon Prime Video / ビデオマーケット / music.jp / HAPPY!動画 / ニコニコチャンネル / Rakuten TV：2022年7月8日より毎週金曜日25:00～順次配信

スタッフ

原案：VISUAL ARTS、Key

原作：VISUAL ARTS、Key、バイブリーアニメーションスタジオ

監督：天衝

シリーズ構成・脚本：丘野塔也、魁

キャラクター原案：Na-Ga、藤ちょこ、原悠衣、森倉円、lack

サブキャラクター原案：杉原みなみ

メカニック原案：石渡マコト（ニトロプラス）

キャラクターデザイン・総作画監督：矢野茜

美術監督：三宅昌和

美術設定：荒井和浩、佐南友理

色彩設計：太田ゆいは

CGディレクター：箕輪綾二

撮影監督：甲斐勇冴

編集：武宮むつみ

音響監督：土屋雅紀

音楽制作：VISUAL ARTS / NBC ユニバーサル・エンターテイメント

アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ

製作：プリマドール製作委員会

キャスト

灰桜：和氣あず未

鴉羽：楠木ともり

月下：富田美憂

箒星：中島由貴

レーツェル：鬼頭明里



遠間ナギ：村瀬歩

千代：久野美咲

奥宮おとめ：諏訪彩花

(c)VISUAL ARTS / Key / BAS・プリマドール製作委員会