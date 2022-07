J-HOPE、ソロアルバムより先行公開曲MV「MORE」公開

BTSのJ-HOPEのソロアルバム『Jack In The Box』より先行公開曲「MORE」のMVを公開した。

「MORE」はオールドスクール・ヒップホップジャンルで、湧き上がる情熱と野望、欲望の炎を直観的に表現しながら、世の中に向かって多様な姿を見せたいというJ-HOPEの力強い抱負と純粋な情熱が溶け込んだ楽曲。 MVは強烈でダイナミックな演出と意味深長な場面にJ-HOPEの新しい魅力が加わった作品になっている。ピエロをモチーフにした「ブラック」と「ホワイト」衣装および小物を着用したJ-HOPEは、複数の部屋を行き来しながら歌う。

【画像を見る】J-HOPE「MORE」のコンセプトフォト

J-HOPEは15日、ソロアルバム『Jack In The Box』の全曲を発表する。これに先立ち『Jack In The Box』に盛り込まれる曲の雰囲気とメッセージを垣間見ることができる事前コンテンツも引き続き公開する予定。

<リリース情報>

J-HOPE

ソロアルバム『Jack In The Box』

日本発売日:2022年8月3日(水)(※日本お届け日)

※韓国発売日:2022年7月15日(金)

※上記日程は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

◼️形態

1形態のみ

品番:BHE0178

価格:1760円(税込)

■商品構成

- Card Holder:2種のうちランダムで1種

- PhotocardA:1種

- PhotocardB:2種のうちランダムで1種

- QR Card:1種

※商品にはCDは封入されておりません。音源は商品に封入されているQRコードを読み取り、Weverse アプリにてご視聴いただけます。

※予約受付期間中でも予告なく販売を終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※商品の数には限りがあります。各ストアの上限数に達し次第、販売を終了いたします。

※商品は輸入商品です。発売日にかけて順次出荷させていただきますが、交通事情や天候状況、遠隔地や離島などお届け場所等により若干遅れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※オンラインショップでは発売日の異なる商品と一緒にご注文された場合、発売日の遅い商品に合わせて一括でのお届けになる場合がございます。購入されるオンラインショップにてあらかじめご確認のうえお買い求めください。

※韓国チャート(ハント[HANTEO]チャート・ガオン[GAON]チャート)に反映されます。

BTS 公式ホームページ:https://bts-official.jp/