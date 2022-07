Dragon Ash・Kj「性格は超明るいし、めちゃめちゃ友達も多いけど…」木村拓哉からの質問「インドア派？ アウトドア派？」の回答は…？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。6月のゲストには、Dragon AshのKjさんが登場。2022年1月にリリースした木村のセカンドアルバム『Next Destination』に、Kjさんが楽曲「OFF THE RIP」を提供したことで、今回の対談が実現しました。6月26日(日)の放送では、同曲のイメージについて語り合いました。ここでは、木村からKjさんのプライベートにまつわる質問も。「(前回の放送で、中学時代に)ラグビーをやってたっていう話を聞いたので……インドア派? アウトドア派? 今の生活、今のKjがどうなのかなっていうところなんだけど。でも“音楽を作る”ってなったら、間違いなくインドアだもんね」と尋ねると、Kjさんは「自分は相当引きこもりです。暗いとかじゃなくて。性格は超明るいし、めちゃめちゃ友達も多いんですけど、かなりインドア派です」と回答し、木村に楽曲提供した「OFF THE RIP」について言及。「『OFF THE RIP』は、俺のなかではものすごくアウトドアなイメージがあるので、意識して“外の光が届くような曲にしよう”と思いました。解放感がある感じですよね」と語ると、木村は「お~! 実際、僕もその印象で。レコーディングも、それこそライブのときも解放感がありましたね」と共感しました。次回7月3日(日)の放送もお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/