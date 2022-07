激かわプリクラ撮りまくり！最新機「ROMAPI」がサンリオとコラボ

2022年7月7日に全国リリースされるセガの最新プリクラ機「ROMAPI(ろまぴ)」が、8月31日まで「サンリオキャラクターズ」とのコラボキャンペーンを開催する。

またリリースを記念して4日間限定で「ROMAPI」が無料で撮影できるキャンペーンも実施される。

「ROMAPI」は量産型・地雷系・儚げ女子にぴったりの最新プリクラ機。

選べる「ピンク・パープル・ブルー」3色のルームと、ルーム別に変化する、リアルに恋しちゃう「リアコ盛り」、理想のM字リップを叶える「スマイルリップ」やキラキラおめめになれる「キャッチライト」など可愛くなるための多彩な盛り機能を搭載。

さらに「量産文字」「地雷漫画」「儚げスタンプ」などレンドに合わせたスタンプや、推し活にも使える「盛り薄く」機能も備えている。

また「カード分割」や「切れてる分割」など多彩なシールデザインが用意されている。

今回のコラボでは、マイメロディやクロミ、シナモロールといった人気のキャラクターが登場。描き下ろしスタンプやフレーム、シールデザインで「サンリオキャラクターズ」の世界観を楽しめる。

そしてアプリ版「プリクラON」で購入できる「プリもっと」を使用することで、撮影時には特別照明演出と共に、BGMがサンリオキャラクターズファンにお馴染みの大人気楽曲『KAWAII FESTIVAL』に変化し、「ROMAPI」でしか味わえない体験ができる。

さらに「サンリオキャラクターズ」ステッカーがもらえるキャンペーンも展開。「ROMAPI」で撮影したシールを提示すると、ROMAPI限定「サンリオキャラクターズ」ステッカーがプレゼントされる

なお、全国30店舗限定で外装デザインを「サンリオキャラクターズ」コラボバージョンに変更した特別仕様のプリクラ機が設置される。

この他にも「ROMAPI」稼動を記念して、全国リリース日の2022年7月7日(木)から7月10日(日)の4日間限定で、「ROMAPI」が1プレイ無料で撮影できる「#無料でプリクラ とりま♡ろまぴキャンペーン」も開催される。

プリクラの元祖は1995年に登場したアトラスの「プリント倶楽部」。後にアトラスがセガの傘下に入ったことから「プリント倶楽部」はセガのブランドとなった。いわば「ROMAPI」はプリクラ本家の最新機種である。

27年の歴史の中で、女の子たちのかわいさにかける想いを形にしてきたプリクラ。セガとサンリオが贈る最新の「KAWAII」を、ぜひ体験してみよう。

