本日7月2日に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年夏アニメ作品まとめを公開中。
「iiiあいすくりん2」
- テレビ東京「イニミニマニモ」枠：2022年7月2日（土）より毎週土曜日7:00～
「てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!」
- TOKYO MX：2022年7月2日（土）より毎週土曜日22:30～
- 中京テレビ：2022年7月2日（土）より毎週土曜日25:55～
- サンテレビ：2022年7月3日（日）より毎週日曜日23:30～
- 北海道テレビ：2022年7月5日（火）より毎週火曜日25:55～
- BS日テレ：2022年7月2日（土）より毎週土曜日24:00～
- AT-X：2022年7月7日（木）より毎週木曜日22:30～
「リコリス・リコイル」
- TOKYO MX / とちぎテレビ / 群馬テレビ / BS11：2022年7月2日（土）より毎週土曜日23:30～
- ABCテレビ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日26:14～
- メ～テレ：2022年7月7日（木）より毎週木曜日26:15～
- AT-X：2022年7月4日（月）より毎週月曜日22:00～
「シュート！Goal to the Future」
- AT-X：2022年7月2日（土）より毎週土曜日23:30～
- TOKYO MX：2022年7月3日（日）より毎週日曜日22:00～
- テレビ静岡：2022年7月3日（日）より毎週日曜日24:30～
- 読売テレビ：2022年7月4日（月）より毎週月曜日25:59～
- BS日テレ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日23:30
- BSフジ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日24:30～
「Engage Kiss」
- TOKYO MX / とちぎテレビ / 群馬テレビ / BS11：2022年7月2日（土）より毎週土曜日24:30～
- ABCテレビ / メ～テレ：2022年7月2日（土）より毎週土曜日26:30～
- AT-X：2022年7月3日（日）より毎週日曜日22:00～
「うたわれるもの 二人の白皇」
- TOKYO MX：2022年7月2日（土）より毎週土曜日25:00～（初回放送：25:00～26:00）
- BS11：2022年7月2日（土）より毎週土曜日25:00～（初回放送：25:00～26:00）
- 北海道テレビ：2022年7月4日（月）より毎週月曜日26:25～（初回放送：25:55～26:55）
- AT-X：2022年7月7日（木）より毎週木曜日23:00～（初回放送：23:00～24:00）