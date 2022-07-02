「iiiあいすくりん2」ビジュアル (c)シンエイ動画／あいすくりんｓ2

本日7月2日に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年夏アニメ作品まとめを公開中。

「iiiあいすくりん2」

  • テレビ東京「イニミニマニモ」枠：2022年7月2日（土）より毎週土曜日7:00～

「てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!」

  • TOKYO MX：2022年7月2日（土）より毎週土曜日22:30～
  • 中京テレビ：2022年7月2日（土）より毎週土曜日25:55～
  • サンテレビ：2022年7月3日（日）より毎週日曜日23:30～
  • 北海道テレビ：2022年7月5日（火）より毎週火曜日25:55～
  • BS日テレ：2022年7月2日（土）より毎週土曜日24:00～
  • AT-X：2022年7月7日（木）より毎週木曜日22:30～

「リコリス・リコイル」

  • TOKYO MX / とちぎテレビ / 群馬テレビ / BS11：2022年7月2日（土）より毎週土曜日23:30～
  • ABCテレビ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日26:14～
  • メ～テレ：2022年7月7日（木）より毎週木曜日26:15～
  • AT-X：2022年7月4日（月）より毎週月曜日22:00～

「シュート！Goal to the Future」

  • AT-X：2022年7月2日（土）より毎週土曜日23:30～
  • TOKYO MX：2022年7月3日（日）より毎週日曜日22:00～
  • テレビ静岡：2022年7月3日（日）より毎週日曜日24:30～
  • 読売テレビ：2022年7月4日（月）より毎週月曜日25:59～
  • BS日テレ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日23:30
  • BSフジ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日24:30～

「Engage Kiss」

  • TOKYO MX / とちぎテレビ / 群馬テレビ / BS11：2022年7月2日（土）より毎週土曜日24:30～
  • ABCテレビ / メ～テレ：2022年7月2日（土）より毎週土曜日26:30～
  • AT-X：2022年7月3日（日）より毎週日曜日22:00～

「うたわれるもの 二人の白皇」

  • TOKYO MX：2022年7月2日（土）より毎週土曜日25:00～（初回放送：25:00～26:00）
  • BS11：2022年7月2日（土）より毎週土曜日25:00～（初回放送：25:00～26:00）
  • 北海道テレビ：2022年7月4日（月）より毎週月曜日26:25～（初回放送：25:55～26:55）
  • AT-X：2022年7月7日（木）より毎週木曜日23:00～（初回放送：23:00～24:00）