Dragon Ash・Kj「人生の1曲」は？ 仲間、先輩…「全部の繋がりが、たぶん自分を今のアーティストにしてくれているので」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。6月のゲストには、Dragon AshのKjさんが登場。2022年1月にリリースした木村のセカンドアルバム『Next Destination』に、Kjさんが楽曲「OFF THE RIP」を提供したことで、今回の対談が実現しました。6月26日(日)の放送では、KJさんの「人生の1曲」について語りました。毎回、出演ゲストが「人生の1曲」を紹介するコーナー。Kjさんが選曲したのは、なんと自身の楽曲。2008年にリリースされた、Dragon Ash 20枚目のシングル「繋がりSUNSET」です。これは、「20代の最後に作った曲」とKjさん。「1曲に1~2ヵ月かけて(作っていたので)。タイミング的に“自分が20代の最後に人に届ける曲”だとわかっていたので、『自分は20代に何を鎹(かすがい)にして生きてこられたのかな?』『何を握り締めて、今ここにいるのかな?』と思ったら、“繋がり”だったんですよね。本当に、綺麗事でも何でもなくて」と同曲への思いを語ります。続けて「仲間だったり、それこそ俺たちや、ガキのバンドマンを虐げてきたウザい先輩だったり、下の子たちだったり……全部の繋がりが、たぶん自分を今のアーティストにしてくれているので。その『繋がりSUNSET』っていう曲は、すごく大きな曲です」と胸を張ります。選曲理由を聞いた木村は「いいなぁ~。“人生の1曲”が自分の曲だよ。カッコイイ!」と語りました。次回7月3日(日)の放送もお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/