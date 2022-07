すみっコたちがキュートなことりに♪ 愛らしさあふれる一番くじ！

『すみっコぐらし』の ”みんなでことりっコ” テーマより、ことりの衣装を着たすみっコたちが一番くじに登場! 『一番くじ すみっコぐらし~みんなでことりっコテーマ~』が、2022年7月5日(火)よりファミリーマート、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)、一番くじONLINEなどで順次発売となる。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

様々なグッズや玩具などの商品展開がなされており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

そんな『すみっコぐらし』の最新テーマ「みんなでことりっコ」テーマを使用した一番くじでは、A賞からD賞にことりっコの衣装を着た「しろくま」「ぺんぎん?」「ねこ」「とかげ」のぬいぐるみをラインナップ。本物の小鳥のようなふわふわとした生地と、約28cmの大きなサイズでボリューム感と愛らしさが溢れるぬいぐるみだ。

E賞の「お出かけトートバッグ」はファスナーもついており、お出かけなどにも便利な大きめなトートバッグ。

F賞の「まるい巾着袋」は、正面がすみっコたちそれぞれの「フェイス柄」になっており、小物を入れるとコロっと丸くなる可愛い巾着袋だ。

そのほかにも、G賞の「タオルコレクション」やH賞の「カラフル スタッキングカップ」にも、「みんなでことりっコ」テーマのデザインがふんだんに使用されている。

さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、「とんかつ&えびふらいのしっぽ ことりっコぬいぐるみ」を用意! とんかつはことりっコの衣装、えびふらいのしっぽはたまごの殻をかぶった衣装を着ている。

今回の一番くじで、すみっコぐらしの可愛さ溢れるアイテムを楽しもう♪

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.