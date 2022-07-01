オリジナルTVアニメ「リコリス・リコイル」のPV第2弾が公開された。

「リコリス・リコイル」は犯罪を未然に防ぐ秘密組織の支部・喫茶リコリコを舞台に、そこで働くエージェントの少女たち・錦木千束と井ノ上たきならを描く物語。7月2日よりTOKYO MXほかで順次放送される。

TVアニメ「リコリス・リコイル」

放送情報

TOKYO MX：2022年7月2日（土）より毎週土曜日23:30～

とちぎテレビ：2022年7月2日（土）より毎週土曜日23:30～

群馬テレビ：2022年7月2日（土）より毎週土曜日23:30～

BS11：2022年7月2日（土）より毎週土曜日23:30～

ABCテレビ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日26:14～

メ～テレ：2022年7月7日（木）より毎週木曜日26:15～

AT-X：2022年7月4日（月）より毎週月曜日22:00～

配信情報

ABEMA：2022年7月2日（土）より毎週土曜日23:30～

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スタッフ

原作：Spider Lily

監督：足立慎吾

ストーリー原案：アサウラ

キャラクターデザイン：いみぎむる

副監督：丸山裕介

サブキャラクターデザイン：山本由美子

総作画監督：山本由美子、鈴木豪、竹内由香里、晶貴孝二

メインアニメーター：沢田犬二

プロップデザイン：朱原デーナ

美術監督：岡本穂高、池田真依子

美術設定：六七質

色彩設計：佐々木梓

CGディレクター：森岡俊宇

撮影監督：青嶋俊明

編集：須藤瞳

音響監督：吉田光平

音楽：睦月周平

制作：A-1 Pictures

キャスト

錦木千束：安済知佳

井ノ上たきな：若山詩音

中原ミズキ：小清水亜美

クルミ：久野美咲

ミカ：さかき孝輔

(c)Spider Lily／アニプレックス・ABC アニメーション・BS11