「OTTOCAST Android 9.0 CarPlay Al Box U2-PLUS」

車載用電子パーツブランド「OTTOCAST(オットキャスト)」はこのほど、従来機種のリニューアル品として、USB接続するだけで純正ディスプレイがAndroidタブレット化する「OTTOCAST Android 9.0 CarPlay Al Box U2-PLUS」を発売した。

収納や持ち運びに便利な小型サイズを採用 microSDカードスロットも搭載

同製品は、収納や持ち運びに便利な小型サイズを採用したAppleCarPlay対応機器。付属のUSBケーブルを接続するだけで、純正ナビやディスプレイオーディオがAndroidタブレット化。純正機能はそのままに、普段使用している動画ストリーミングアプリやナビアプリなどが利用できる。起動する際は、手持ちのWi-Fi機器でテザリングを行うだけで設定完了するため、誰でも簡単に扱える。

また、製品本体にはmicroSDカードスロットを搭載。そのため、Wi-Fi環境のある場所であらかじめ動画や音楽をダウンロードしておけば、通信料を気にせず楽しめる。本体の容量は64GBストレージと大容量なため、microSDカードと合わせて使うことで、容量を気にせず好きなアプリをダウンロード可能とした。









操作時の動きや反応速度が従来機種と比べて大幅に向上







画面表示の2分割表示を採用

同製品は、「Qualcomm SDM450 8コア 1.8Ghz」を採用したことで、操作時の動きや反応速度が従来機種と比べて大幅に向上。画面の映像がサクサク動くため、ストレスのない快適な操作感を提供する。また、Bluetooth5.0と4.2の2モジュールとGPSを本体に内蔵。ハンズフリー通話やオーディオのストリーミング再生のほか、山間部やトンネル内でも精度の高い位置情報が取得できるため、利便性に寄与する。

これらの機能のほか、画面表示の2分割表示も採用。ナビと動画を同時に表示可能となり、音声も両方とも再生。画面内に別画面が小さく表示されるピクチャーインピクチャーも使用可能となっており、利便性の向上を図った。

なお、同製品は日本国内の電波法の認可(認証番号R210-156425)を受けているほか、万が一の際にも安心な1年保証を付帯している。





電波法の認可取得済み

製品概要

商品名:OTTOCAST Android 9.0 CarPlay Al Box U2-PLUS

本体カラー:ブラック、ブルー

付属品:USB A to Cケーブル、USB C to Cケーブル、取扱説明書

保証期間:購入日から1年

