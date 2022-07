Jリーグは7月1日、公式試合における声出し応援の段階的導入について、新たに運営検証試合を追加で決定したと発表した。

Jリーグでは効果的な感染症対策を講じながら声を出して応援ができる「声出し応援エリア/声出し応援席」の段階的導入が決定しており、6月30日には10試合で運営検証を行うことを明らかにしていた。

今回の発表によると、新たに2試合で運営検証を実施するという。また、追加される運営検証試合については、7月30日から8月14日までの期間で開催する公式試合を対象に申請を受け付けており、今後も、随時決定次第、公表することを併せて伝えている。

なお、6月30日に発表された10試合と同様に、スタジアムの収容率50%の人数を上限に、声出し応援エリアを拡大しても感染対策と両立した運営ができるかを確認する。

◆■新規追加試合

▼JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージ準々決勝第1戦(8月3日)

セレッソ大阪 VS 川崎フロンターレ(ヨドコウ桜スタジアム)

▼明治安田生命J2リーグ第30節(8月7日)

ブラウブリッツ秋田 VS 水戸ホーリーホック(ソユースタジアム)

◆■既に決定している試合

▼明治安田生命J1リーグ第20節(7月6日)

19:00 鹿島アントラーズ vs セレッソ大阪(県立カシマサッカースタジアム)

19:00 FC東京 vs 北海道コンサドーレ札幌(味の素スタジアム)

19:00 横浜F・マリノス vs サンフレッチェ広島(日産スタジアム)

▼明治安田生命J2リーグ第24節(7月2日)

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs レノファ山口FC(ソユースタジアム)

18:00 水戸ホーリーホック vs 横浜FC(ケーズデンキスタジアム水戸)

19:00 モンテディオ山形 vs 栃木SC(NDソフトスタジアム山形)

▼明治安田生命J2リーグ第29節(7月30日)

モンテディオ山形 VS FC町田ゼルビア(NDソフトスタジアム山形)

栃木SC VS 徳島ヴォルティス(カンセキスタジアムとちぎ)

▼明治安田生命J1リーグ第24節(8月6日〜7日)

アビスパ福岡 VS ガンバ大阪(ベスト電器スタジアム)

FC東京 VS 清水エスパルス(味の素スタジアム)

▼JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージ準々決勝第2戦(8月10日)

アビスパ福岡 VS ヴィッセル神戸(ベスト電器スタジアム)

▼明治安田生命J1リーグ第25節(8月13日〜14日)

FC東京 VS セレッソ大阪(味の素スタジアム)

鹿島アントラーズ VS アビスパ福岡(県立カシマサッカースタジアム)

▼明治安田生命J3リーグ第24節(8月13日)

ヴァンラーレ八戸 VS いわきFC

▼明治安田生命J2リーグ第31節(8月14日)

栃木SC VS アルビレックス新潟(カンセキスタジアムとちぎ)

徳島ヴォルティス VS 大分トリニータ(鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム)