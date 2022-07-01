7月2日（土）に日本テレビ系で放送される音楽特番「THE MUSIC DAY」の各アーティスト歌唱楽曲、およびタイムテーブルが発表された。
8時間にわたり生放送される今回の「THE MUSIC DAY」には総勢60組が出演し、86曲を披露する。番組オープニングの15時台にはCreepy Nuts、GENERATIONS from EXILE TRIBE、miletらが出演するほか、坂道3グループと往年のレジェンドアイドルによるコラボ企画「アイドルメドレー」が届けられる。大トリにはYOSHIKIが登場し、SixTONESと「Imitation Rain」、サラ・ブライトマンと「Miracle」を披露する。
日本テレビ系「THE MUSIC DAY」
2022年7月2日（土）15:00～22:54
15時台
Creepy Nuts「のびしろ」
GENERATIONS from EXILE TRIBE「BIG CITY RODEO」
下尾礼子「踊」
TRF「BOY MEETS GIRL」
Nexus-Cry「SHOWレース」
milet「us」「Ordinary days」
アイドルメドレー
麻丘めぐみ×日向坂46「わたしの彼は左きき」
松本伊代×乃木坂46「センチメンタル・ジャーニー」
荻野目洋子×櫻坂46「六本木純情派」
絶対に忘れられない名曲メドレー
田村直美「ゆずれない願い」
サスケ「青いベンチ」
nobodyknows+「ココロオドル」
島谷ひとみ「亜麻色の髪の乙女」
16時台
AKB48「根も葉もRumor」
岡本知高「Time To Say Goodbye」
KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」
DEAN FUJIOKA「Apple」
17時台
Awesome City Club×富樫姉妹「勿忘」
櫻坂46（※歌唱楽曲は放送で発表）
DISH//「沈丁花」
富樫姉妹「チャルダッシュ」
NEWS「未来へ」「ONE -for the win-」
Hey! Say! JUMP「瞳のスクリーン」「真夜中のシャドーボーイ」「春玄鳥」
緑黄色社会「キャラクター」「Mela!」
世代をつなぐ名曲アルバム
松下洸平（※歌唱楽曲は放送で発表）
イッテQスペシャルコラボ
AI×イモトアヤコ「アルデバラン」
18時台
ジャニーズWEST「サムシング・ニュー」
なにわ男子「The Answer」
BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」「テーマソング」
世代をつなぐ名曲アルバム
亀梨和也（※歌唱楽曲は放送で発表）
絶対に忘れられない名曲メドレー
観月ありさ「TOO SHY SHY BOY!」「伝説の少女」
FIELD OF VIEW「突然」「DAN DAN 心魅かれてく」
MOON CHILD「ESCAPE」
永井真理子「ミラクル・ガール」「ZUTTO」
19時台
King & Prince「踊るように人生を。」
SixTONES「共鳴」
NiziU「Chopstick」
日向坂46（※歌唱楽曲は放送で発表）
タオルアップ・ウェーブハンズ アンド ジャンプメドレー
乃木坂46「裸足でSummer」
Hey! Say! JUMP「Come On A My House」
大黒摩季「ら・ら・ら」
魂の叫びライブメドレー
DA PUMP「U.S.A.」
SHOW-YA「限界LOVERS」
中孝介「サンサーラ」
20時台
[Alexandros]「閃光」
工藤静香「黄砂に吹かれて」「くちびるから媚薬」「嵐の素顔」
関ジャニ∞「がむしゃら行進曲」「ズッコケ男道」
菅田将暉「惑う糸」
Sexy Zone「RUN」
BiSH「プロミスザスター」
ヒロミ＆はなわ「神様との約束」
RADIO FISH「PERFECT HUMAN」
ダンスコラボメドレー
NiziU×本田望結「Take a picture」
BE:FIRST×大島美幸「Shining One」
Perfume×王林・村上佳菜子・市來玲奈「チョコレイト・ディスコ」
21時台
イッテQスペシャルコラボ
秋川雅史×みやぞん「千の風になって」
乃木坂46 （※歌唱楽曲は放送で発表）
LE SSERAFIM「FEARLESS」
時代をつなぐジャニーズシャッフルメドレー
「抱きしめてTONIGHT」「ギンギラギンにさりげなく」「仮面舞踏会」「ガラスの十代」「DAYBREAK」「夜空ノムコウ」「AMBITIOUS JAPAN!」「愛なんだ」「硝子の少年」「A・RA・SHI」「Venus」「青春アミーゴ」
「速報！歌の大辞テン!!」復活企画
青山テルマ「そばにいるね」
工藤静香「慟哭」
中島美嘉「雪の華」
22時台
Snow Man「Grandeur」
Perfume「Time Warp」
YOSHIKI×SixTONES「Imitation Rain」
YOSHIKI×サラ・ブライトマン「Miracle」
※各時間帯の掲載順はアーティスト名50音順（メドレー・企画を除く）
※放送時間は変更の可能性あり